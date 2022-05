Cirugía Bariátrica para la obesidad a los 65 años y más: una victoria cardiovascular

Los análisis de datos de Medicare encuentran una reducción riesgo de muerte, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular

La cirugía bariátrica está asociada con la significativa de mortalidad y eventos cardiovasculares adversos en pacientes con obesidad, incluidos los de 65 a 75 años, una población que a menudo se considera inadecuada para esta importante estrategia para la reducción de peso. Así lo encontró un estudio observacional dirigido por Cleveland Clinic de casi 190,000 beneficiarios de Medicare con obesidad durante una mediana de cuatro años. El estudio fue publicado en el Journal of the American College of Cardiology.

“Nuestros hallazgos sobre los beneficios cardiovasculares de la cirugía bariátrica en pacientes mayores con obesidad fueron significativos, incluyeron una reducción de más de la mitad del riesgo de insuficiencia cardíaca”, dice el autor correspondiente del estudio, Dr. Amgad Mentias, cardiólogo de Cleveland Clinic. «Los beneficios fueron evidentes, tanto en hombres como en mujeres, en todas las edades dentro de nuestro grupo y sin importar si los pacientes tenían o no diabetes».

Incógnitas persistentes sobre el alcance de los beneficios

A pesar de la considerable evidencia de que la cirugía bariátrica es el tratamiento disponible más efectivo para la obesidad severa, su papel en la reducción del riesgo cardiovascular a largo plazo no ha sido bien estudiado en un estudio a nivel nacional en los Estados Unidos, especialmente entre pacientes mayores de 65 años y los que no tienen diabetes.

Este amplio estudio, utilizando una base de datos de Medicare y métodos estadísticos avanzados, fue diseñado para abordar estas brechas.

Diseño y resultados del estudio

La base de datos de análisis y revisión de proveedores de Medicare (MedPAR por sus siglas en inglés), que contiene registros de todos los beneficiarios de Medicare que utilizan los servicios de hospitalización, se examinó para los pacientes diagnosticados con obesidad desde 2013 hasta 2019. Aquellos con una admisión urgente o dados de alta a cualquier destino que no sea el hogar del paciente fueron excluidos, así como los mayores de 75 años o con insuficiencia cardiaca establecida.

El grupo de estudio resultante consistió en 94,885 beneficiarios de Medicare que se sometieron a cirugía bariátrica durante este período. Casi dos tercios se sometieron a gastrectomía en manga, un tercio a bypass gástrico y el 1,3 % a banda gástrica. El grupo de control consistió en el mismo número de pacientes con obesidad que no se sometieron a cirugía bariátrica, emparejados 1:1 con el grupo de cirugía bariátrica por edad exacta, sexo, raza, índice de masa corporal y puntuación de propensión usando otras 87 variables clínicas.

Ambos grupos eran 70% mujeres y tenían una edad media similar (62.3 ± 10.6 años) e índice de masa corporal (44,7 kg/m2 ± 7,3; rango, 30-70 kg/m2).

Después de una mediana de seguimiento de 4.0 años (rango intercuartílico, 2.4-5.7), se encontró que el grupo de cirugía bariátrica tenía un riesgo reducido de los siguientes resultados adversos en relación con los controles:

Mortalidad por todas las causas (incidencia de 9.2 frente a 14.7/1000 años-persona; cociente de riesgos instantáneos [HR] = 0.63; IC del 95 %, 0.60-0.66)

Insuficiencia cardíaca de nueva aparición (incidencia de 13.3 frente a 27.0/1000 años-persona; HR = 0.46; IC del 95 %, 0.44-0.49)

Infarto de miocardio (incidencia de 6,1 frente a 9,5/1000 años-persona; HR = 0,63; IC del 95 %, 0,59-0,68)

Accidente cerebrovascular isquémico (incidencia de 3.5 frente a 4.6/1000 años-persona; HR = 0.71; IC del 95 %, 0.65-0.79)

Estos factores no cambiaron significativamente en hombres comparado a mujeres o según la presencia o ausencia de diabetes al inicio del estudio.

El análisis de variables instrumentales, un método estadístico que imita los ensayos clínicos aleatorios, se utilizó posteriormente para ajustar los posibles factores de confusión. Con esta técnica, las reducciones de riesgo en el grupo de cirugía bariátrica fueron del 60% para la mortalidad por cualquier causa, del 79% para la insuficiencia cardíaca de nueva aparición y del 80% para el infarto de miocardio en comparación con el grupo control. No se encontraron diferencias significativas para la incidencia de accidentes cerebrovasculares.

La incidencia combinada de mortalidad intrahospitalaria a los 30 días fue inferior al 0.3% en los pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica.

Reforzando la base de evidencia para la cirugía bariátrica

Los resultados de este estudio son consistentes con los de estudios más pequeños que muestran el beneficio cardiovascular de la cirugía bariátrica. Los autores señalan los siguientes hallazgos clave que este estudio agrega a la base de evidencia:

Beneficios de los pacientes de edad avanzada. Aunque la cirugía bariátrica se realiza principalmente en pacientes más jóvenes, este estudio demostró seguridad, así como una reducción significativa de la mortalidad y el riesgo cardiovascular, en pacientes que se sometieron a la cirugía entre los 65 y los 75 años.

La reducción del riesgo fue evidente en todos los principales criterios de valoración cardiovasculares clínicos, independientemente del estado de la diabetes. La coincidencia de puntaje de propensión mostró que la cirugía bariátrica se asocia con un 37% menos de riesgo de mortalidad, un 5 % menos de riesgo de insuficiencia cardíaca de nueva aparición, un 37% menos de riesgo de infarto de miocardio y un 29% menos de riesgo de accidente cerebrovascular.

El número necesario a tratar para prevenir un evento cardiovascular adverso importante durante tres años fue 15.

«A pesar de los beneficios sustanciales de la cirugía bariátrica, se usa en menos del 1% de los pacientes que son candidatos potenciales», observa el autor principal del estudio, Dr. Milind Desai, MBA, Director de Operaciones Clínicas en el Instituto de Cardiología, Vasculares y Torácicos de Cleveland Clinic. “Los médicos deberían discutir esta opción cuando sea apropiado, incluso con sus pacientes mayores”.

“Con la disponibilidad de nuevos medicamentos para la pérdida de peso, como los análogos del péptido 1 similar al glucagón, su eficacia y beneficios cardiovasculares deben compararse con la cirugía bariátrica en estudios futuros”, agrega el Dr. Mentias.

Fuente. Cleveland Clinic