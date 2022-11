Alertan en México por sexta ola de covid-19; menores de 5 años, los más afectados

México. El despunte de una sexta ola de covid-19 en nuestro país, aunado a un aumento en el número de contagios de influenza estacional, con niños menores de cinco años como principales víctimas, preocupa a especialistas.

ALERTAN POR SEXTA OLA DE COVID-19 EN EL PAÍS

La sexta ola pandémica en México está en curso, acompañada de un aumento en el número de contagios de influenza estacional, que es significativamente mayor al registro de casos en la misma semana epidemiológica de los dos primeros años de la pandemia de coronavirus SARS-Cov-2, alertó el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM.

Los más afectados están siendo niños de menos de cinco años que no están vacunados contra el coronavirus y cuyo organismo no reconoce los virus, tanto de la influenza estacional o el virus sincicial respiratorio, porque estuvieron durante dos años confinados. “Hay una gran cantidad de casos que muestran una combinación de dos o de los tres tipos de virus, afectando severamente el organismo de estos menores”, aseguró Cipatli Ayuso, integrante de la Academia Mexicana de Pediatría.

La sexta ola ya inició, y es probable que la curva pandémica alcance su punto más alto en los meses donde las temperaturas son más bajas —diciembre, enero, febrero—, como ocurrió en los dos años anteriores”, afirmó Rodríguez Álvarez, aunque, dijo, el escenario de contagios severos, hospitalizaciones por gravedad y fallecimientos se espera sea menor, debido a que una buena parte de la población está vacunada.

Puede ser que sea a paso lento, pero desde el 24 de octubre pasado hemos visto más casos cada semana”.

A pesar de que el gobierno federal ha dejado de informar diariamente, “el virus sigue circulando. Eso no está a discusión. El problema que tenemos ahorita es que no le estamos haciendo caso a esos catarros. Hay que concentrarnos en ellos. Hacer pruebas y evitar que se meta el covid en esos contagios”, recalcó.

Porque hay un alto riesgo de que esta sexta ola “se salga de control y que la gente se confíe y llegue a confundir una gripita (…) con covid, dejando de atenderse, y llevando la enfermedad a la gravedad”, indicó.

Señaló que este riesgo es doble, debido a que la población “ha dejado de lado el uso del cubrebocas”, un dispositivo sanitario que en los dos primeros años de la emergencia sanitaria fue un gran aliado para cortar la cadena de contagios por covid-19, pero también para evitar que la población enfermara de gripe o influenza estacional.

Como muestra, en el acumulado de la temporada estacional, para la semana epidemiológica 45 de 2021 se tenían 36 casos positivos confirmados por laboratorio, con dos defunciones, uno en Baja California y otro en Tabasco.

Para esa misma semana, pero de este 2022, con la eliminación del cubrebocas, la Secretaría de Salud reportó que en lo que va de la temporada se tienen 751 casos de influenza confirmados por laboratorio y siete decesos.

Esto se suma a las pocas pruebas que se aplican en instituciones de salud pública, lo que da paso libre a los contagios.

PREVÉN ALZA DE INFECCIONES

Destacó que es normal que vaya al alza el número de infecciones respiratorias agudas, en general, “porque en los dos años de la pandemia, el SARS-CoV-2 desplazó a todos los microorganismos y se volvió el virus dominante.

Agregó que, en este momento, en que covid ha empezado a perder fuerza, “están regresando los virus habituales”, de influenza estacional, sobre todo Tipo A, así como el virus sincicial respiratorio (VSR).

El sector más afectado por esta sexta ola están siendo menores de cero a cinco años de edad, “que no cuentan con ninguna vacuna anti-covid y que no reconocen el virus, o no cuentan con anticuerpos, porque durante dos años estuvieron resguardados en sus casas”, afirmó por su parte la doctora Cipatli Ayuso, integrante de la Academia Mexicana de Pediatría, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores-Conacyt.

Lo más alarmante, dijo, es que estos menores “no nada más se están infectando de covid-19, sino también de influenza Tipo A, principalmente”, pero se espera que la Tipo B llegue para diciembre y enero.

Además, en el grupo de cero a cinco años se está registrando un gran número de casos de virus sincicial respiratorio.

En muchos casos, enfatizó, hay menores pacientes, con dos o tres virus combinados, covid-19, influenza o VSR, lo que lleva a generar en los menores enfermedades respiratorias agudas, como bronquitis, neumonía “o algo que se llama bronquiolitas, la inflamación de los bronquios, por flemas, lo que está llenando los hospitales”.

Esta situación, aseguró la especialista, es clara en Nuevo León, una de las primeras entidades del país en eliminar el uso del cubrebocas obligatorio en espacios abiertos.

Tengo toda la consulta llena de infecciones respiratorias. Covid-19, influenza tipo A y VSR documentados y hospitales saturados”, alertó, al advertir que en la Sultana del Norte, “el viernes fue imposible internar a una menor de cinco años con bronquiolitis sincicial respiratorio. Tres hospitales de pediatría estaban completamente llenos, con cuadros similares”.

Para cortar la cadena de contagios y evitar que esta ola pandémica se descontrole, coincidieron tanto el doctor como la pediatra Cipatli Ayuso, en “atender las medidas de prevención, como el lavado de manos, y mantener espacios cerrados ventilados “y, sobre todo, “no quitarse el cubrebocas en espacios cerrados, o si se acude a un centro de salud, a hospitales o a consulta”.

Fuente: Excelsior.