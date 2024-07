Puntacana Resort es galardonado como “Resort de Golf del Año”

El complejo hotelero fue reconocido por las amenidades que ofrecen sus campos de golf Las Canas y Corales

República Dominicana. Puntacana Resort fue reconocido como “Resort de golf del año” por la Asociación Internacional de Operadores de Tours de Golf (IAGTO), una premiación que destaca los destinos que brindaron un servicio de calidad a sus clientes en el año anterior.

El complejo hotelero fue galardonado por La Cana y Corales, dos campos de golf de clase mundial que ofrecen vistas al océano, diseños desafiantes para el deporte y condiciones impecables, resaltando el compromiso del resort en otorgar una experiencia de golf “inigualable” a los entusiastas de todo el mundo.

“Este reconocimiento es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de todo nuestro equipo, que se esfuerza por brindar a nuestros huéspedes un servicio excepcional y experiencias de golf inolvidables. Esperamos dar la bienvenida a aún más golfistas en las próximas temporadas”, expresó el gerente de Ventas de Golf de Puntacana Resort, Mark Fraser.

La Convención de América del Norte, organizada en Boyne Mountain Resort, proporcionó una plataforma para que los profesionales de la industria se conectaran, compartieran ideas y celebraran la excelencia en el turismo de golf.

El premio a Puntacana Resort fue uno de los momentos destacados del evento, reflejando su estatus como un destino líder para los golfistas que buscan tanto lujo como aventura.

Desde el establecimiento de los Premios IAGTO en el año 2000, los 660 miembros touroperadores de golf se reúnen anualmente a votar por campos, resorts y destinos de golf que hayan brindado “un servicio excepcional a sus clientes o a la industria en el año anterior”, detalla la asociación en una nota de prensa.

Sobre Puntacana Resort

Puntacana Resort es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, comprometido con el desarrollo del turismo de lujo sostenible.

Posee tres millas de playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial, y sede del primer PGA TOUR de la República Dominicana, convirtiéndolo en un resort líder en el Caribe.

Es el hogar de los hoteles Tortuga Bay, parte de Leading Hotels of the World y galardonado con cinco diamantes por la AAA (American Automobile Association, por sus siglas en inglés); The Westin Puntacana Resort & Club y Four Points by Sheraton Puntacana Village, a minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Fuente:Diario Libre