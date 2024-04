Playa de RD destaca en el “top 6” de las mejores del Caribe

La selección fue realizada por Tripadvisor, en la que incluyó 25 países

República Dominicana. Una playa de República Dominicana fue seleccionada como una de las mejores del Caribe en 2024 en los Premios “Travelers’ Choice Best of the Best”, de Tripadvisor.

Se trata de la playa Bávaro, ubicada en la provincia La Altagracia, la cual se alzó con la sexta posición en la catagoría “Lo Mejor de las Mejores Playas”, en un inventario que incluye a 25 países caribeños.

Tripadvisor la define como “una postal, con arena blanca y suave, aguas cálidas y claras, así como palmeras a la sombra”. La reseña destaca, además, que la costa posee una barrera de coral natural que permite actividades de natación y buceo.

Las playas Grace Bay, de Islas Turcas y Caicos; Eagle, de Aruba; Varadero y Pilar, de Cuba; y Siete Millas, de islas Caimán, forman el “top 5” de la clasificación. Asimismo, completan los 10 primeros lugares Baby, en Aruba; Maho, en San Martin; Siete Millas, en Negril, Jamaica; y Kenepa Grande, en Curazao.

Para otorgar el galardón, se toma en cuenta las críticas en Tripadvisor durante un año.

Quisqueya también resultó ganadora en la categoría de “Mejores Destinos”, ubicándose en la posición número 16 de un total de 25 Estados en el ámbito mundial. De hecho, es el único país del Caribe y el tercero de América Latina que resalta en la selección.

¿Playas? Lo más atractivo en República Dominicana

De acuerdo con el Informe de la economía dominicana 2023, del Banco Central, la calidad de las playas destaca como el principal motivo por el cual los turistas escogieron República Dominicana como destino.

El año pasado, de los 8,058,671 turistas que visitaron el país, el 51.5% (4,150,215) lo hicieron motivados por las playas quisqueyanas. La cifra de 2023 supera en un 30.8% la cantidad de 2022.

Otro de los motivos que los turistas tomaron en cuenta para viajar a República Dominicana es la hospitalidad, que alcanzó un 14.9% para un total de 1,200,741 de personas.

Fuente: El Dinero