Honduras promueve la colaboración regional para el desarrollo del turismo en Centroamérica con innovación y sostenibilidad

Honduras. Del 10 al 13 de junio, Honduras fue sede de la LXXIII Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés), con sesiones de trabajo centradas en fortalecer la presencia de la oferta turística de la región en los mercados internacionales.

El encuentro fue presidido por la Ministra de Turismo, Yadira Gómez, quien destacó la importancia de la colaboración regional para el turismo en Centroamérica y República Dominicana, con enfoque sostenibilidad para enfrentar desafíos como el cambio climático.

Durante las sesiones, se evaluaron detalladamente las acciones llevadas a cabo por la Agencia durante el primer semestre de 2024. Se resaltó el impacto positivo de iniciativas regionales para la promoción y comercialización del turismo, como la exitosa Feria Centroamerica Travel Market, celebrada en abril de este año en El Salvador. En línea con este esfuerzo, Honduras presentó al pleno el avance en los preparativos para dar continuidad a esta iniciativa, albergando la próxima feria CATM en 2025.

En ese sentido, CATA tiene previsto robustecer su estrategia de posicionamiento del multidestino en los mercados internacionales en los próximos meses con acciones específicas por medio de aliados destacados de la industria. Esta estrategia será llevada a cabo en estrecha coordinación entre el sector público y el sector privado de la región, aglutinado en la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR), con el objetivo de avanzar hacia un futuro próspero y sostenible para el sector turístico centroamericano.

CATA se sumó al III Foro de Turismo Social, Solidario y Sostenible

En este espacio, se abordaron temas esenciales para el desarrollo del turismo como la planificación y cooperación para el desarrollo de productos turísticos sociales. Además, se discutió sobre la promoción y comercialización del turismo sostenible en todos los niveles.

Como parte del encuentro, se realizó una visita técnica al acuario de Tela, uno de los acuarios más grandes de Centroamérica, el cual cuenta con espacios educativos y científicos que pretende mostrar a sus visitantes la importancia que tiene los arrecifes y algunas especies que viven en las aguas del norte de Honduras.

También, se visitó el Jardín Botánico Lacentilla. Con una extensión de 1,681 hectáreas, este sitio figura como uno de los bosques tropicales más importantes de América Latina. En él se alberga más de 350 plantaciones de árboles de todo el mundo y más 1,500 especies entre mamíferos y reptiles propios de las selvas tropicales de Centroamérica.

El foro fue organizado por la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), The International Social Tourism Organisation (ISTO) y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), con la participación de aliados estratégicos como la U.S. Agency for International Development (USAID), SUSTENTUR y las administraciones nacionales de turismo de la región.

Fuente. CATA