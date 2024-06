Four Seasons Resort and Residences Cabo San Lucas at Cabo del Sol abre sus puertas

Con una moderna interpretación de las clásicas haciendas mexicanas, este nuevo resort frente al mar se presenta como un vibrante oasis en la codiciada franja costera del corredor turístico Cabo San Lucas – San José del Cabo

México. El nuevo Four Seasons Resort and Residences Cabo San Lucas en Cabo Del Sol ya está abierto. “Cuando decidimos crear una segunda experiencia Four Seasons en Los Cabos, nuestro objetivo fue ofrecer una travesía distintiva pero que a la vez enriqueciera la presencia de la marca en el destino. Inspirado en los Pueblos Mágicos de México, cada detalle de este resort está diseñado no solo para proporcionar unas vacaciones excepcionales, sino una experiencia que será recordada para siempre. Estamos muy complacidos de dar la bienvenida a la nueva propiedad de Four Seasons en México, la cual se suma a nuestro creciente portafolio de hoteles en el país”. Afirmó Rainer Stampfer, Presidente de Operaciones Globales de Hoteles y Resorts Four Seasons.

A solo 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD) y a 15 minutos del aeropuerto privado de Cabo San Lucas (CSL), el nuevo resort se concibe como una expresión moderna de las tradicionales haciendas de México. El arquitecto Robert Glazier y los diseñadores Meyer Davis y EDG combinaron a la perfección las influencias tradicionales mexicanas con las comodidades del lujo contemporáneo para crear una vibrante aldea con 96 habitaciones y suites, además de 61 residencias, villas y haciendas, todas con vistas al Mar de Cortés.

Además, Four Seasons Resort and Residences Cabo San Lucas at Cabo Del Sol cuenta con ocho restaurantes y bares, tres piscinas, un reconfortante spa, una galería de arte privada, una boutique con artesanía local, el club Kids For All Seasons y el centro de deportes acuáticos Baja 360° Adventure Centre.

“En un mercado destacado por su hospitalidad de lujo, este último tramo frente al mar del famoso Corredor de Oro de Los Cabos tiene un encanto realmente especial. Guiados por nuestro apasionado equipo de expertos en hospitalidad, la experiencia en Four Seasons Cabo del Sol celebra diariamente este paisaje mágico, el patrimonio mexicano y el lujo moderno y relajado.” – comenta Richard Raab, Gerente General del Four Seasons Resort and Residences Cabo San Lucas en Cabo del Sol.

Hospedaje

A su llegada, los huéspedes serán recibidos en La Plaza, un espacio al más puro estilo mexicano cubierto de adoquines, donde la suave brisa del Mar de Cortés les dará la bienvenida a La Casona, el lobby del resort. El proceso de registro tradicional se realiza con una bebida refrescante y en un cómodo sofá, en lugar del mostrador habitual, invitando inmediatamente a los huéspedes a sentirse en casa, entre amigos.

Las habitaciones y suites establecen un nuevo estándar de lujo frente al mar con espacios incomparables y un diseño que cuidó cada detalle. El interior y el exterior se hacen uno gracias a sus grandes ventanales de piso a techo que se abren hacia el Mar de Cortés, y hacia las amplias terrazas exteriores, piscinas privadas y duchas al aire libre. Desde habitaciones de 79 metros cuadrados hasta villas de un dormitorio frente al mar de 674 metros cuadrados, los huéspedes se encontrarán con un hogar mexicano, lejos de casa.

Un nuevo destino culinario en Los Cabos

Incluso los paladares más exigentes quedarán impresionados con la colección de los ocho conceptos gastronómicos y de bebidas del resort que llevarán a los huéspedes en un viaje culinario a través de una diversidad de sabores locales e internacionales. Estos conceptos están enraizados en el rico patrimonio culinario de México y aprovechan los abundantes ingredientes locales junto con innovadores métodos de cocina de la región.

Guiados por el chef ejecutivo Miguel Baltazar y el por el director de alimentos y bebidas Matt Myers, los huéspedes pueden elegir desde almuerzos junto a la piscina hasta cenas al estilo mediterráneo. También podrán disfrutar de animadas reuniones en el bar del lobby La Casona y de noches elegantes bajo las estrellas en Sora, el único rooftop bar frente al mar en un resort de lujo en el destino.

En Palmerio, una carta de amor mediterránea a la península de Baja California, el chef Baltazar trae a la vida los sabores y platillos de las regiones italianas de Provenza y Liguria en una cocina abierta que utiliza mariscos certificados por Pesca con Futuro y productos del área. Los agricultores locales y los productores artesanales están presentes en todo el menú y tanto los chefs como el resto del staff disfrutan de compartir las historias que inspiraron cada plato. El Bar Brisal, inspirado en las marisquerías y carretas de playa a lo largo de la costa de Sinaloa, Sonora y Baja California, ofrece un programa de mixología con cocteles para disfrutar a cualquier hora del día. En colaboración con el reconocido chef y empresario restaurantero mexicano Richard Sandoval, el resort presenta Coraluz, un restaurante estilo club de playa de Baja California. Además, el chef Sandoval trabajó junto al equipo culinario del resort para concebir los menús de Sora Rooftop Bar.

A finales de este año abrirá Mercado, una cafetería y mercado inspirado en una aldea, perfecto para disfrutar de una taza de café hecha con café tostado localmente o preparar almuerzos para un día de exploración. Próximamente se inaugurará Cayao, que ofrecerá cocina Nikkei, una fusión de sabores japoneses y peruanos. El resort también brindará múltiples experiencias epicúreas, incluyendo catas de tequila en la Galería Agave y un «laboratorio de pasta» donde el Chef Alberto Saavedra enseñará todo sobre las pastas hechas a mano que crea para el restaurante Palmerio.

Relajación y disfrute

Tres grandes piscinas y jacuzzis, incluyendo una solo para adultos, una familiar con áreas poco profundas y una piscina en el spa, están rodeadas de entornos tropicales que miran hacia el Mar de Cortés y cuentan con confortables camastros bajo la sombra y cabañas privadas disponibles para reservar diariamente.

En Tierra Mar Spa, los secretos de la tribu local Kumiai se aplican a tratamientos modernos que aprovechan el poder de las plantas autóctonas y sus propiedades curativas. Diez salas de tratamiento ofrecen una amplia gama de masajes y cuidado de la piel con productos de las marcas 111SKIN y Apotheca Beauty. Tierra Mar Spa también utiliza la línea mexicana Xixanthe en su salón de belleza y barra de uñas.

Para los huéspedes que buscan una estancia aún más relajante y restauradora, Four Seasons puede personalizar sesiones de Pilates, yoga y meditación activa. El gimnasio con vistas al mar, diseñado por el entrenador de celebridades Harley Pasternak, también ofrece clases de spinning y equipos de última generación.

La playa del resort, que se extiende a través de la cautivadora costa del extremo sur de Baja California es ideal para hacer todo tipo de deportes acuáticos como snorkel, buceo, freediving, paddle surf, boogie boards, kayaks o bicicletas Schiller que se deslizan sobre el agua.

Familias y amigos disfrutarán de divertidos juegos de playa o abordando un bote de expedición para visitar El Arco, la famosa formación rocosa de Los Cabos. De noviembre a abril, los huéspedes tendrán una de las mejores vistas para observar a las ballenas que cada año llegan a la península de Baja California; además de maravillarse con las increíbles oportunidades que esta área brinda para observar estrellas.

Los huéspedes más pequeños desatarán su creatividad en Papalote, el espacio del resort para niños de 4 a 12 años apegado al programa global Kids For All Seasons. La programación diaria puede incluir desde la construcción de castillos de arena y búsquedas del tesoro de piratas hasta yoga para y caminatas para descubrir la fauna local. Adicionalmente, los niños menores de cinco años podrán disfrutar de comidas sin costo en cada restaurante del resort.

Cerca, dentro de la comunidad de Cabo Del Sol, los huéspedes de Four Seasons tienen a su disposición un galardonado campo de golf con vistas al mar diseñado originalmente por Tom Weiskopf y renovado recientemente por Fry Straka.

Retiros Privados Four Seasons

La colección de residencias privadas frente al mar de Four Seasons Resort Cabo San Lucas forman parte del reconocido portafolio de Retiros Privados Four Seasons. Cada villa ofrece un estilo de vida residencial con áreas de estar interiores y exteriores, cocinas totalmente equipadas y piscinas privadas. Ideales para familias o amigos que viajan juntos, así como para estancias prolongadas de trabajo y ocio, los huéspedes de los Retiros Privados tendrán a su disposición los servicios de un dedicado anfitrión quien podrá organizar diversas experiencias personalizadas como tratamientos de spa o cenas privadas con maridaje de vinos preparadas en la cocina de la villa, entre muchas otras.

Fuente. Four Seasons