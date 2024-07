Día del Cacao: Desde spa hasta degustaciones, cuatro experiencias para disfrutar de sus beneficios

Costa Rica. El cacao no solo es delicioso, sino que también tiene propiedades saludables: es rico en antioxidantes, mejora el estado de ánimo y puede contribuir a la salud cardiovascular. Esto ha resultado en el empleo del fruto no solamente en la preparación de alimentos si no también en tratamientos para la piel, por lo que disfrutarlo nos puede llevar desde un restaurante hasta un spa.

En el marco del Día Internacional de Cacao, el próximo 7 de julio, repasamos algunas de las experiencias que podrá disfrutar en distintos destinos de Latinoamérica.

Catas de cacao costarricense

Costa Rica Marriott Hacienda Belén y Los Sueños Marriott Ocean and Golf Resort tienen disponible el programa Taste of Place, una experiencia única diseñada para conectar a los huéspedes con los sabores auténticos de Costa Rica a través de catas gratuitas de chocolate, café y miel. Estas catas, disponibles durante la estancia de grupos y bajo un cronograma específico, permiten a los visitantes conocer la historia del cacao desde sus orígenes como alimento sagrado hasta su uso en la actualidad. La degustación de chocolate se realiza en colaboración con una chocolatería local, la cual utiliza fruto nacional cultivado en suelos volcánicos. Los expertos guían a los participantes en una degustación de chocolates de primera calidad, explicando cada etapa del proceso de producción y destacando las cualidades únicas del cacao costarricense. Este programa no solo deleita el paladar, sino que también enriquece el conocimiento sobre la tradición y el arte del chocolate en Costa Rica, ofreciendo una experiencia inolvidable que celebra la rica cultura gastronómica del país.

Bebida tradicional

El Hotel Punta Islita, Autograph Collection, ubicado en la península de Nicoya, celebrará el Día Mundial del Cacao ofreciendo una experiencia que resalta la herencia Chorotega y la bebida ancestral llamada Tiste. Los huéspedes podrán participar en talleres de cocina en el Museo Islita, donde aprenderán a preparar el Tiste, promoviendo el estilo de vida de la Zona Azul y creando un espacio de comunidad y cultura. Además, el restaurante Alma ofrecerá esta refrescante bebida, hecha con cacao, arroz, tapa de dulce, clavo de olor y canela, como un cóctel virgen bien frío, brindando a los visitantes una experiencia auténtica y placentera.

Tratamientos de spa con cacao local

El Seishua Spa de Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida ofrece un tratamiento especial que utiliza las propiedades antioxidantes y energizantes del cacao. Es un masaje corporal inmersivo y multisensorial inspirado en las tradiciones indígenas locales, está diseñado para aliviar el estrés y promover el bienestar físico y mental.

Además, el Bennesere Spa en Marriott Barranquilla ofrece una experiencia de chocolaterapia con cacao en polvo al 70%, que proporciona beneficios como hidratación de la piel, aumento de la producción de colágeno, reducción de manchas y arrugas, y alivio del estrés.

En Perú, el Palacio del Inka Luxury Collection dispone del tratamiento Tentación de Chocolate en su Andes Spirit Spa, un deleite de 120 minutos que incluye circuito termal, exfoliación corporal con cacao y bambú, y una envoltura corporal de chocolate. Este tratamiento revitaliza la piel y estimula los sentidos con el cacao peruano como protagonista. Además, Tambo del Inka Luxury Collection ofrece la terapia de lujo Cacao de Quillabamba, un tratamiento de 180 minutos que regenera profundamente la piel y aporta dulzura a la vida, mientras que el Hotel Paracas Luxury Collection le sorprenderá con un tratamiento de chocolate de 150 minutos que convierte la exfoliación y la envoltura en un verdadero placer para los sentidos.

Degustar chocolate

Las amenidades de bienvenida con chocolate son de las favoritas de todos. En Marriott Panama, los huéspedes pueden disfrutar de la Trilogía de Chocolate, que incluye una esfera de chocolate negro con arroz con leche de chocolate, cocada con pepita de marañón y salsa de chocolate, y una quenelle de mousse de chocolate con leche con núcleo de nance.

En W Bogota, se da una dulce bienvenida con una amenidad especial que resalta el cacao colombiano, destacando sus propiedades de dulzura, suavidad y energía. Esta amenidad busca transmitir la riqueza del proceso del cacao desde su origen natural hasta su transformación en un producto gastronómico que eleva la experiencia sensorial.

Estas amenidades están disponibles para algunos miembros del programa Marriott Bonvoy, así como bajo petición especial al hotel.

