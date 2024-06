Baja California Sur se prepara para la temporada de torneos de pesca

México. La Paz, Baja California Sur, se distingue por su compromiso con la conservación de los recursos marinos, promoviendo prácticas responsables de pesca, así como eventos que no sólo prometen aventuras y grandes capturas, sino también la oportunidad de contribuir al cuidado de la biodiversidad marina. Para los apasionados de la pesca, junio y julio son ideales para visitar este destino donde se puede disfrutar de jornadas emocionantes en la búsqueda de dorados, marlines, atunes, peces gallo, wahoos y más. Estos son los cinco torneos más destacados para los entusiastas de esta actividad:

Maja El Grande-Fishing in the Five, 2024. La emoción pesquera alcanzará su punto álgido con la tercera edición de este torneo organizado por la empresa sinaloense Maja, en colaboración con la FONMAR. Este evento reunirá a pescadores que podrán competir por una bolsa de premios que asciende a un millón de pesos. En esta ocasión, la especie en juego será el majestuoso Dorado (Coryphaena hippurus), cuya agilidad y belleza desafiarán a los participantes a desplegar toda su destreza y astucia. Un día antes de la competencia se realizará la Expo Pesca, un espacio de convivencia para compartir la pasión por esta actividad, inscribirse al torneo y sumergirse en el ambiente emocionante que precede a esta justa. Fechas: 15 y 16 de junio, 2024.

Copa Dorado Club Gavilanes. Este torneo, arraigado en la rica tradición pesquera de la región, convoca a apasionados de la pesca deportiva a enfrentar el desafío de capturar al codiciado dorado. Más que una competencia, esta experiencia representa un vínculo entre la naturaleza y la comunidad, donde la pasión por la pesca y el amor por el océano se unen en un espectáculo de habilidad y determinación. Fechas: 29 y 30 de junio, 2024.

Dorado Shoot Out. Es el torneo de pesca de dorado más destacado a nivel mundial y congrega anualmente a más de 130 equipos. Los competidores se enfrentarán en una contienda para capturar al mejor ejemplar de esta especie, así como para obtener el premio mayor (una camioneta 4×4 modelo 2024) o alguno de los premios en efectivo que incluye la bolsa que alcanza los $500,000 dólares. Fechas: 19 y 20 de julio, 2024.

Torneo de pesca Dorado “Electricistas 2024”. Con anzuelos afilados, cañas preparadas y redes listas para la acción, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) convoca a este torneo, donde los participantes tendrán la oportunidad de competir por atractivos premios. La zona designada para el arribo de las embarcaciones y el pesaje de las capturas estará ubicada a un costado del muelle fiscal, ofreciendo un escenario privilegiado para este desafío de pesca deportiva en el corazón del Golfo de California. Fechas: 26 y 27 de julio, 2024.

Fuente. PR Central