Royalton Hicacos Resort & Spa alcanza el éxito en los premios World Luxury Hotel 2023

Blue Diamond Resorts Cuba se complace en anunciar que Royalton Hicacos Resort & Spa, el paraíso solo para adultos con todo incluido, ubicado en las blancas arenas de Varadero, ha obtenido un destacado reconocimiento en los Premios World Luxury Hotel 2023. Estos premios destacan la dedicación del resort a brindar de manera constante experiencias excepcionales a sus huéspedes.

El resort ha logrado victorias en tres categorías:

• Hotel de Lujo Solo para Adultos. Ganador Regional: Caribe.

• Resorts de Playa de Lujo Solo para Adultos. Ganador del Continente: América del Norte.

• Hotel de Playa de Lujo. Ganador Regional: Caribe.

Atendiendo a los huéspedes que tienen una fuerte preferencia por las amenidades del resort, Royalton Hicacos se ha convertido en una de las principales opciones para viajeros que buscan una hospitalidad única en Cuba. Situado en las impresionantes costas de Varadero, el resort ofrece una escapada perfecta con una variedad de comodidades de lujo y servicios, que incluyen alojamientos confortables, opciones gastronómicas deliciosas, playas prístinas y tratamientos rejuvenecedores en el spa.

Estos logros en Royalton Hicacos Resort & Spa resaltan los esfuerzos continuos de su dedicado personal en la creación de experiencias vacacionales memorables y excepcionales en el Caribe. Los Premios World Luxury Hotel son una plataforma que honra y celebra los logros en la industria de la hospitalidad de lujo. Estos premios destacan la dedicación del resort a superar constantemente las expectativas de los huéspedes y ofrecer experiencias de lujo.

Para obtener más información o reservar una estadía en el Royalton Hicacos Resort & Spa, visita royaltonresorts.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Fuente: Blue Diamond Resorts.