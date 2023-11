Guanacaste será sede de la segunda edición del torneo Marriott Bonvoy – Costa Rica Golf Cup

Costa Rica. El próximo diciembre regresará el torneo Marriott Bonvoy – Costa Rica Golf Cup en el campo de golf de Reserva Conchal, con los hoteles The Westin Reserva Conchal, an All Inclusive Resort Golf & Spa y W Costa Rica como anfitriones.

Esta segunda edición se llevará a cabo el 9 y 10 de diciembre, ambos días dando inicio con un desayuno y posteriormente el torneo, que se extenderá de 7:30 a.m. a 1 p.m. El primer día con una modalidad de juego scramble de cuatro jugadores y cerrará con un cóctel al atardecer. El segundo día se jugará con una modalidad medal y una vez culminado el juego se realizará un almuerzo de premiación.

“Es una oportunidad de acercarnos a nuestros socios Marriott Bonvoy y de agradecerles su fidelidad al programa de viajes, asimismo de networking entre jugadores, el golf es un deporte que se presta para esto. Extendemos una invitación a los apasionados del golf y socios Marriott Bonvoy a acompañarnos en esta actividad y disfrutar de uno de los mejores campos de golf de Guanacaste”, dijo Hernán Binaghi, Gerente General de The Westin Reserva Conchal y W Costa Rica.

A los participantes se les insta a donar un juguete nuevo -sin envolver- al momento del registro. Esos juguetes serán distribuidos en las actividades navideñas que organizarán los hoteles para los niños de escasos recursos en las comunidades de Brasilito, Matapalo y Huacas.

Se trata de un torneo categoría amateur con un límite de 100 jugadores, los cuales serán recibidos con un kit de bienvenida y dispondrán de estaciones de hidratación y alimentación saludable durante el juego.

Los ganadores recibirán como premios estadías en hoteles de Marriott International en Costa Rica y boletos aéreos cortesía de Alaska Airlines.

Adicionalmente los socios Marriott Bonvoy tienen a su disposición una experiencia elevada Marriott Bonvoy Moments, la cual incluye participación en el torneo y una estadía de lujo en W Costa Rica con desayuno incluido. La experiencia está disponible por puja en moments.marriottbonvoy.com.

La Marriott Bonvoy – Costa Rica Golf Cup nació en 2022 a partir del deseo de los 18 hoteles de Marriott International en el país, de realizar un evento para agradecer a todos los miembros del programa de viajes Marriott Bonvoy por su preferencia. En esa primera edición se dieron cita 87 jugadores.

Fuente. Marriott Bonvoy