Conozca las ofertas que ofrecen para San Valentín los hoteles Marriott International en Costa Rica y Panamá

Costa Rica. Los hoteles de Marriott International en Costa Rica y Panamá preparan propuestas de hospedaje y cenas para festejar el Día del Amor y la Amistad, con la meta de ser sedes de cálidas reuniones y momentos memorables. Tanto en la ciudad como en la playa y montaña, las opciones van desde veladas románticas el 14 de febrero hasta paquetes de hospedaje con promociones que estarán disponibles durante todo el mes.

Ofertas en Costa Rica

AC Hotel San Jose Escazú

Las opciones van desde una noche Anti San Valentín el 11 de febrero de 8 PM a 11 PM, hasta una cena romántica de seis tiempos y música en vivo el 14 de febrero. Más detalles y reservaciones al WhatsApp 7115 7032.

Residence Inn San Jose Escazú

El hotel le invita a disfrutar de una cena buffet de los enamorados el 14 de febrero de 7 PM a 9 PM. Reservaciones: 7115-7032.



Courtyard San Jose Escazu

Para disfrutar en pareja el Courtyard San Jose Escazú ofrecerá una cena romántica de 5 tiempos el martes 14 de febrero a las 6:30 pm en la terraza Bambú. La cena incluye: 1 Copa de vino de cortesía, cena servida y saxofón en vivo. Reservaciones al +506 84079279



Courtyard San Jose Airport Alajuela

La propuesta de Courtyard Alajuela San Jose Airport contempla una cena buffet de enamorados llamada «Notte d’ Amore in Courtyard» el martes 14 de febrero 7:00pm – 9:00pm. La cena incluye música en vivo por Arlene Elizondo, buffet especial italiano y promoción de cocteles, vinos, cervezas. Reservas con Antonio.lopez@courtyard.com, se requiere 50% de adelanto. SINPE disponible para el pago. Teléfono: 24292700.



Fairfield Alajuela San Jose Airport

Para todos los solteros el hotel ofrecerá una actividad llamada D’ Cabanga, el martes 14 de febrero de 7 pm a 9 pm. La actividad incluye música en vivo con Joss Araya y Nelson Segura, cena buffet mar y tierra, además de juegos y shots: La excusa perfecta para un chiliguaro y especiales de smoked drinks.



AC Hotel Heredia Belen

Durante el 14 de febrero el hotel festejará el amor y la amistad con una cena especial, la cena incluye entrada, plato fuerte y postre, además de música en vivo.

Adicional, ofrecerán una variedad de actividades durante la semana previa al 14 de febrero, desde tarifas especiales para alojamiento hasta la oportunidad de cantar con el grupo Toqu las canciones favoritas de los enamorados. Reservaciones y más información: reservationscr@marriott.com o 2588-4371.

Costa Rica Marriott Hacienda Belén

Una noche de amor y fiesta es lo que ofrecerá el Costa Rica Marriott Hacienda Belén el 14 de febrero a partir de las 7 pm en el salón JVC, la actividad incluye cena buffet, recital de violinista y música en vivo con el grupo Requete. Para reservaciones comunicarse al 2298-0000 o events_costarica@marriott.com

Opciones en la playa

Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort

Para el 14 de febrero tendrá en el restaurante Zoe un tasting menú de 4 tiempos de comida con dos precios: $75 ii solo alimentos y $90 ii con maridaje. Reservaciones: mhrslossuenosfbrestaurants@marriott.com, +506 8322-4620



W Costa Rica Reserva Conchal

Para disfrutar en pareja, W Costa Rica tiene su paquete “Love is in the Air”. Es la oferta perfecta para experimentar una escapada al estilo W con vibraciones románticas, incluye: un día de acceso a una cabaña en la piscina, desayunos buffet diarios para dos huéspedes en Cocina de Mercado, 50USD de crédito para Comida y Bebida en Restaurantes y Bares, 1 Botella de vino espumoso, 50 minutos de masaje en pareja por estancia y valet parking. Para reservaciones comunicarse al +506 26543600 o +506 8489 7458.



The Westin Reserva Conchal, an All-Inclusive Golf Resort & Spa

The Westin Reserva Conchal propone una escapada en un resort todo incluido frente a Playa Conchal con actividades exclusivas para huéspedes, una de ellas es clases complementarias de masaje para parejas en el Heavenly by Westin, además, el equipo de Heavenly Spa estará en Westin Family Pool dando clases rápidas de masaje familiar. El restaurante Manglar Seafood ofrecerá un menú degustación especial de 5 platos para San Valentín y música en vivo. Y su recientemente renovado MITRA MARKET ofrecerá sorpresas de San Valentín y música en vivo.



El Mangroove, Autograph Collection

El Mangroove, Autograph Collection ofrece un servicio excepcional para una escapada idílica y relajada. Con vistas al golfo de Papagayo y a sólo unos pasos de la playa, las parejas pueden reservar el paquete de luna de miel Experience Romance, que incluye una excursión guiada de tres horas de snorkel al atardecer servida con cerveza y vino locales, desayuno diario, aperitivos ligeros, vino espumoso y un tratamiento de Spa Renacentista para dos personas en el Beartha Spa. Reservaciones: +506 2549 6452 / reservations@elmangroove.net

Adicional, el hotel tendrá una cena especial de 5 tiempos el 14 de febrero en el restaurante Makoko, misma que los huéspedes podrán disfrutar si realizan la reservación previamente a través de https://www.opentable.com/r/makoko-at-el-mangroove-golfo-de-papagayo?lang=es



Hotel Punta Islita, Autograph Collection

Con la salida del sol en la cautivadora costa de Guanacaste, las parejas que busquen una escapada romántica este San Valentín pueden alojarse en el Hotel Punta Islita, Autograph Collection. Las parejas pueden reservar el paquete Experience Romance, que ofrece vino espumoso, un tratamiento en el Nanku Spa, transporte al aeropuerto, desayuno y una cabaña reservada durante toda la estancia. Con un encanto rústico eco-consciente, el complejo inspirado en la selva tropical ofrece impresionantes habitaciones y villas con las mejores vistas al océano de Costa Rica. Reservations: +506 2549 6466 / reservations@hotelpuntaislita.com

Aunado a esto, el hotel le invita a la cena de San Valentín de cuatro tiempos con dos maridajes el 14 de febrero en el restaurante Alma a las 7 PM. Reservaciones: +506 2549 6466 / reservations@hotelpuntaislita.com.

Ofertas en Panama

JW Marriott Panama

Celebre el amor y la amistad con la propuesta de JW Marriott Panama, la cual contempla un Holiday Tea San Valentín el 14 de febrero en piso SL de 3 pm a 6 pm por un costo de $25 por persona más impuestos. El Holiday Tea incluye carta de cocteles, vinos y espumantes, así como bebidas adicionales al té



Además, el hotel ofrecerá una cena de 5 tiempos en Masi el 14 de febrero de 6:30 pm – 10:00 pm. Precio por persona: $69.00 + impuestos y servicio. Estacionamiento de cortesía. Reservaciones al 215-8825 o a masi.restaurant@marriott.com.



W Panama

W Panama lanzó el paquete Playful Promises con el cual invita a escapar de la rutina, reconectar y disfrutar con esa persona especial durante el mes de febrero. La experiencia contempla estadía para 2 adultos, amenidad de bienvenida, desayuno buffet para la pareja y 30% de descuento en AWAY Spa. Más detalles y reservaciones en W Panama Valentine’s Day.

También, el restaurante Moró del hotel, será sede de la cena Candlelight el 14 de febrero, la cual incluye bebida de bienvenida, botella de espumante o vino por pareja, estación de carving en vivo, opciones de sushi salad bar y ceviches, estación de arroces, pastas y de postres, y entretenimiento.



Panama Marriott Hotel

El hotel ofrecerá su paquete More Amour, el cual incluye una estadía de una noche para 2 personas con desayuno incluido, además de selección de macarons en la habitación el día de llegada, 2 bebidas de bienvenida en nuestro restaurante Ancon Hill, cena romántica para 2 en restaurante, early check in (mediodía) y late check-out (14:00 h) y valet parking. Reservaciones: reservations@marriottpanamahotel y +507 307-0300.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe