Meliá Hotels International impulsa la expansión internacional de sus marcas de lujo con la firma de dos nuevos hoteles en México

Meliá Hotels International anuncia la firma de dos nuevos hoteles en México, impulsando la expansión internacional de sus marcas de lujo. ME by Meliá continuará su crecimiento en el país con su segundo hotel, y Gran Meliá Hotels & Resorts debutará con su primer hotel en México. Con la firma de estos dos hoteles, ambos de nueva construcción, Meliá Hotels International continúa por su apuesta y compromiso en la región, con el objetivo de ofrecer experiencias de calidad en el que es uno de los destinos turísticos internacionales por excelencia.



El segundo hotel ME by Meliá en México, tras el éxito del hotel ME Cabo, se ubicará en Guadalajara. Este será el primer hotel urbano de la marca en el país que, encontrándose en una de las ciudades más cosmopolitas y con mayor componente cultural de México, llevará su estilo único y su enfoque luxury lifestyle conectando completamente con el destino, convirtiéndose así en anfitrión perfecto para eventos. ME Guadalajara contará con 150habitaciones y suites, además de impresionantes espacios como una sky pool y una impresionante rooftop. En el plano gastronómico, el hotel espera destacar con una oferta culinaria de primer nivel, así como lo hacen el resto de los establecimientos de la marca.



La marca de lujo Gran Meliá, conocida por sus altos estándares y su visión contemporánea del lujo unida a sus raíces españolas, se establecerá en Rivera Nayarit. Este destino, conocido en México por su alto interés natural y a apenas 70km el aeropuerto de Puerto Vallarta, resulta el lugar perfecto para el futuro Gran Meliá Rivera Nayarit, que se sumará a la colección de hoteles que la compañía opera en excepcionales entornos naturales. Ubicado junto al océano Pacífico, el hotel contará con 180 habitaciones y suites, además de todas las facilidades necesarias para poder ofrecer una experiencia de lujo perfecta, en la que los detalles y una estética refinada marcarán la diferencia.



En palabras de Gabriel Escarrer, Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado de Meliá Hotels International, “la firma de estos dos nuevos hoteles supone un impulso fundamental para la expansión internacional de nuestras marcas de lujo, con las que, sin duda, queremos seguir creciendo en los principales destinos del mundo. La entrada de la marca Gran Meliá en un país como el potencial para la hotelería de lujo que tiene México es un hito y estoy convencido de que será todo un éxito”.



De esta manera, Meliá Hotels International apuesta por su expansión en México, país que vive un momento de crecimiento y desarrollo turístico en todos sus destinos, tanto urbanos como vacacionales. El país, que este 2022 ha superado ya el número de turistas internacionales recibidos en 2019, se presenta como un destino turístico de referencia para viajeros de Estados Unidos, Canadá y otros países de América como Colombia.

Con estas dos nuevas firmas, Meliá Hotels International aumentará su presencia en México donde cuenta con 7 hoteles ya operativos y otros 3 en proceso de apertura. La hotelera, ratifica así su compromiso y apuesta por uno de los destinos más reconocidos del mundo y por un país en el que espera continuar creciendo. Por su parte, la marca Gran Meliá Hotels & Resorts continúa con su expansión internacional y, estando ya presente en 6 países con 15 hoteles, pronto llegará a otros 5 países y sumará otros 7 hoteles a su portfolio.

Fuente: Meliá Hotels International/ Periodico Digital Centroamericano y del Caribe / Realidad Turística.