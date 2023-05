May the 4th: El Día de Star Wars™

PRIMUS participa en este gran día que celebra la saga galáctica más importante de todos los tiempos.

Star Wars™ forma parte de una cultura más allá de los gamers y aficionados a las películas de ciencia ficción. Su película de introducción (Episodio IV: Una nueva esperanza) marcó el inicio de toda una gran historia que involucra personajes inolvidables.

El Día de Star Wars es un día de celebración en homenaje a la franquicia creada por Lucasfilm Ltd. Esta fecha fue reconocida por fanáticos de la serie de películas y posteriormente difundida a través de las redes sociales. Por otro lado, esta fecha también es reconocida mundialmente por Lucasfilm, propietaria de la marca Star Wars™.

El 4 de Mayo o May the 4th. surge del juego de palabras «May the force be with you» (frase icónica de los Jedis desde la primera película de la saga y que en español significa «Que la fuerza te acompañe», la cual acompaña hashtags como #MT4 #StarWarsDay #StarWars en las redes sociales.

Es en este día que los cines incluyen entre su cartelera las distintas películas de la Guerra de las Galaxias que se han producido desde 1978. Además, marcas relacionadas con las películas y las series que han surgido de sus historias, realizan competencias o certámenes y ofrecen descuentos en sus productos.

Una serie sin igual

Caso especial es The Mandalorian™, un spin-off derivado de las hazañas que relata el VI episodio. A raíz del lanzamiento de su tercera temporada, se lanzaron productos de edición limitada para los aficionados bajo el slogan “This is the way”, lema de los Mandalorianos.

La línea de productos de The Mandalorian™ es una colección de artículos de edición limitada para Latinoamérica que se producirá por única vez e incluirá de regalo un pin exclusivo de Grogu™, stickers y tarjeta-certificado de autenticidad con el número de edición de cada producto.

Primus te invita a ser parte de la saga creada por Disney dentro del universo Star Wars™ y disfruta del May 4th. con dispositivos exclusivos creados para fans como tú.

La colección de Primus inspirada en Star Wars™, estará disponible en las tiendas de tecnología de Guatemala: Max, Office Depot, Siman, Intelaf y Proinfoaccesorios donde los fanáticos tendrán acceso a precios especiales en sillas, teclados, mouse, mouse pads y los headsets de la línea the mandalorian durante la celebración.

