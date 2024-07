Tres afortunados ganadores explorarán los tesoros turísticos de Guatemala

EPA y LANCO anunciaron a los tres ganadores que disfrutarán de un viaje todo pagado a Tikal, Atitlán y La Antigua Guatemala.

Guatemala. EPA, en colaboración con la marca de pinturas LANCO, se complacen en anunciar a los ganadores de la dinámica “Conoce tu País”, una iniciativa diseñada para promover el turismo interno y fomentar el conocimiento de los maravillosos destinos turísticos de Guatemala.

Desde las majestuosas ruinas de Tikal en Petén, hasta los impresionantes paisajes del Lago de Atitlán y la histórica y encantadora ciudad de Antigua Guatemala, el país ofrece una variedad de experiencias únicas para los guatemaltecos y turistas. Después de una emocionante campaña que tuvo lugar del 15 de abril al 14 de junio, tres afortunados ganadores han sido seleccionados para disfrutar de increíbles viajes por el país.

Primer Lugar: Viaje a Tikal Entre Selvas: un viaje todo pagado para dos adultos, incluyendo boleto aéreo ida y vuelta, tour en el parque Tikal y alojamiento de 3 días y 2 noches en el hotel «Jungle Lodge».

Segundo Lugar: Estadía en Atitlán: 3 días y 2 noches de alojamiento para dos adultos en Porta Hotel del Lago, con snacks, comidas y bebidas ilimitadas.

Tercer Lugar: Estadía en La Muy Noble & Leal Antigua Guatemala: alojamiento de 3 días y 2 noches para dos adultos en Hotel Casa Santo Domingo todo incluido.

“Gracias por el premio que me acabo de ganar. A veces uno como arquitecto tiene la difícil elección de elegir a los proveedores, y escogí a EPA por el excelente asesoramiento que nos dan y porque hay materiales de construcción y herramientas que son innovadoras. Al final, lo que uno busca son mejores materiales y facilidades para hacer un mejor trabajo de construcción, y en este caso LANCO me ofreció buenos productos. Agradezco a los asesores que me orientaron a elegir el mejor producto posible para ese trabajo que en su momento se necesitaba realizar”, comentó Salvador Zenteno, uno de los afortunados ganadores.

EPA está firmemente comprometido con el bienestar de los guatemaltecos y con la construcción de mejores hogares y comunidades. A través de iniciativas como esta dinámica, EPA busca brindar a sus clientes experiencias que enriquezcan sus vidas y les permitan conocer más sobre la diversidad y belleza de Guatemala.

La dinámica “Conoce tu País” se llevó a cabo del 15 de abril al 14 de junio de 2024. Por cada compra de Q200 en tiendas físicas de EPA, los clientes recibieron un cupón para participar, con la condición de incluir al menos un producto de la marca LANCO en la factura. La participación y el entusiasmo de los clientes fue extraordinaria.

Fuente. EPA