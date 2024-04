Miraflores Fashion Show 2024 será el escenario de la moda y el glamour

Miraflores Fashion Show promete una experiencia inolvidable para los amantes de la moda y los entusiastas del estilo. Con un despliegue impresionante de moda y glamour, los invitados no solo tendrán la oportunidad de conocer las tendencias de 2024, sino que también podrán ganar Q10 mil en compras en las exclusivas tiendas de Miraflores

Guatemala. Bajo el concepto «Fashion is a full-time job», regresa el esperado Fashion Show de Miraflores, un evento que será una celebración del estilo, la moda y la creatividad en su máxima expresión. Miraflores se ha destacado por ofrecer experiencias excepcionales de moda y entretenimiento, y esta vez, a través de su variada oferta comercial, no solo presentará un Fashion Show espectacular, sino que también brindará a los invitados la oportunidad de ganar Q10 mil en compras en sus exclusivas tiendas.

Miraflores Fashion Show se llevará a cabo el sábado 11 de mayo a las 17:00 horas en Plaza Siman, con reconocidos influenciadores de Guatemala que desfilarán en la pasarela y la presentación estelar de Mauricio Ochmann como conductor del evento. Este reconocido actor, productor, cineasta y filántropo mexicano-estadounidense ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento. Su trayectoria incluye una amplia gama de roles en televisión, teatro y cine, destacando su debut cinematográfico en «Message in a Bottle» (1997), junto a figuras como Kevin Costner y Robin Wright. Entre sus proyectos más recientes se encuentran la serie “R” (2020), las películas de Netflix «Ahí te Encargo» (2020) y «Reviviendo la Navidad» (2022), así como las cintas taquilleras nacionales «Ya Veremos» (2018) y «Hazlo Como Hombre» (2017), entre otros.

María José Marroquín, Gerente de Miraflores, expresó su entusiasmo por el evento: «Miraflores Fashion Show se ha convertido en un referente de la moda que muestra las tendencias y los diseños de las mejores marcas en Miraflores. Año con año este evento trae sorpresas, grandes actividades y, sobre todo, glamour. Este año no será la excepción; contar con la participación de Mauricio Ochmann y las marcas que nos acompañarán en el Fashion Show hará de este evento algo inolvidable».

Miraflores Fashion Show es el espectacular evento de cierre de la Fashion Week, una semana completa dedicada a la moda que se celebrará del 8 al 11 de mayo. Durante estas fechas, los invitados podrán participar en talleres con temas como “Cómo Ganar un Casting”, “Cómo Estar en un Booking Internacional” y cómo pasar “De Modelos a Influencers”, impartidos por expertos de las principales agencias de modelaje del país. Además, recibirán asesoramiento de imagen, consejos de estilismo y aprenderán a elevar su look con prendas que destaquen.

«Cada marca que se une a la celebración de Miraflores Fashion Week ofrecerá sorpresas especiales para nuestros invitados, incluyendo descuentos y promociones que no se pueden perder. Nuestro objetivo es que cada invitado disfrute al máximo de esta celebración fashion», añadió Beatriz Mejía, Brand Manager de Miraflores.

Para participar de la promoción y tener la oportunidad de ganar Q10 mil de shopping en Miraflores, los invitados simplemente neccesitan registrarse en la página oficial del evento: https://materiales.miraflores.com.gt/registros-fashion-week. Además, podrán incrementar sus posibilidades de ganar participando en los talleres de la Fashion Week, asistiendo al Miraflores Fashion Show del 11 de mayo, presentando facturas de consumo por más de Q1 mil y pagando con tarjetas de Banco Promerica, el patrocinador oficial del evento, en las tiendas participantes. Los tarjetahabientes de Banco Promerica disfrutarán de beneficios especiales del 7 al 21 de mayo.

“Los invitamos a no perderse las actividades especialmente preparadas para celebrar la moda durante toda una semana. Queremos que nuestros invitados disfruten de estas experiencias fashion junto a Miraflores, las marcas que nos acompañan durante este evento y, especialmente, en compañía de Mauricio Ochmann, nuestro invitado especial en esta ocasión”, concluye Marroquín.

Además, para aquellos invitados interesados en participar como modelos en el Fashion Show, Miraflores ha lanzado la convocatoria para el casting que se llevará a cabo el 27 de abril a las 11:00 horas en Plaza Siman. El registro estará abierto hasta el 22 de abril.

Miraflores Fashion Show se realiza con el patrocinio de grandes marcas como Velez, Nava Wear, Kami, Emporium, Desigual, H&M, American Eagle, Anais y Anais Kids, New Balance, 1001 Athletics, Bitter, Tía Mía, MNG, Old Navy, Forever 21, Siman, Gatsu, Columbia, Corium, Psycho Bunny, New Era, Skechers, Rebecana, La Tavola, Camino Real, Thrifty y su patrocinador oficial, Banco Promerica.

Para más información sobre Miraflores Fashion Show y conocer las actividades programadas para Miraflores Fashion Week, pueden visitar el sitio oficial https://miraflores.com.gt o seguir las redes sociales de Miraflores, donde se compartirán los calendarios de actividades y promociones especiales preparadas exclusivamente para celebrar una semana llena de moda.

Fuente. Miraflores