El INTECAP participará en el Campeonato Mundial de Microsoft Office Specialist en Estados Unidos

Guatemala. El Centro de Capacitación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC´S- es el encargado de brindar capacitación al recurso humano del país en la utilización efectiva de software y hardware en diferentes especialidades de la tecnología.

Por ser uno de los centros especializados del INTECAP, se ha convertido en academia o sede de muchas empresas que buscan crear alianzas estratégicas para llevar a otro nivel la capacitación del talento humano y ofrecer nuevos conceptos y herramientas de una formación significativa.

Dentro de las instalaciones del Centro TIC´S, se realizó la Competencia de #Microsoft #MOS 2024 organizada por ETC Iberoamérica, con más de 130 participantes con edades entre 16 y 22 años, evaluando sus competencias en el manejo avanzado de Word, Excel y PowerPoint. Los primeros 3 lugares de cada categoría representarán a Guatemala en la Competencia Mundial que se desarrollará del 28 al 31 de julio, en Anaheim, California, Estados Unidos.

Naomi Gabriela Toledo Morales representante del Centro TIC´s del INTECAP, obtuvo el Primer lugar a nivel Nacional en la Categoría de Excel Especialista, siendo la campeona que representará a Guatemala en el Campeonato Mundial de #Microsoft Office Specialist.

“Ganar el primer lugar lleva consigo una gran responsabilidad, y el poder representar a Guatemala en la competencia mundial es algo de lo que me siento orgullosa…Considero que INTECAP es una de las Instituciones más completas que he conocido, Centro TICS me parece un ambiente muy innovador y la forma en que se enseñan es muy práctica, orientada a la aplicación directa de las herramientas”, expresó Naomi Toledo, representante del INTECAP.

El resultado de este primer lugar fue gracias al trabajo en equipo de Naomi y el instructor a cargo, para mejorar desde el tiempo de participación hasta los pequeños detalles. Ya que esta competencia requiere concentración en aspectos concretos desde la comprensión de las instrucciones, interpretación de lo que se requiere y exactitud en el procedimiento.

El INTECAP y el Centro TIC ´s están convencidos que, la capacitación es la base del desarrollo y el crecimiento profesional, siendo las tecnologías de la información y las comunicaciones, el link directo hacia el futuro digital y laboral.

Para mayor información sobre los cursos del Área de Ofimática y carreras técnicas en el Centro https://www.intecap.edu.gt/centros/cti/

Fuente. Intecap