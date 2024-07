Andrés Fión, un talento chapín, brillando con luz propia a nivel internacional

No cabe duda que como seres humanos, poder evolucionar y avanzar en nuestros trayectos es una de las satisfacciones más grandes, mucho más, cuando amamos lo que hacemos.

Los talentos se magnifican al estar satisfechos, motivados, confiados y contentos con lo que hacemos a diario, en lo que muchas veces dejamos de llamar trabajo, para llamarlo evolución y aprendizaje constante.

Cada vez son más los guatemaltecos que ponen su talento al servicio de empresas de nivel mundial donde se toman en cuenta como primeras opciones para expandir labores en distintas regiones.

Este el caso de Andrés Fión, Assistant Director / North America Procurement Country Manager de Capgemini.

Capgemini es una empresa francesa multinacional líder global en su industria. se encarga de proporcionar servicios de Tecnología de la información, consultoría, externalización y servicios profesionales. Fundada por Serge Kampf como empresa de gestión y procesamiento de datos en 1967.

Andrés fue contratado hace 7 años en la empresa y cuenta que ha sido toda una experiencia enriquecedora ver el progreso individual que ha tenido cada persona con la que ha trabajado, adquiriendo a su vez, conocimiento de sus equipos desde una posición de liderazgo.

Trabajar fuera de nuestras fronteras es aún más retador pero desde el corazón y con mente emprendedora Andrés Fión, ha logrado vencer muchas barreras demostrándose de qué es capaz y compartiendo su conocimiento con quienes le rodean. Su labor de servicio hacia los demás también ha evidenciado que trabajando en el área profesional, podemos aportar culturalmente a otros.

En 2020 fue seleccionado para dirigir y liderar la transformación e implementación del departamento de Procurement en México y Colombia, 2 de los más de 50 países donde la empresa tiene presencia, por lo que se mudó a México por algunos años. El objetivo fue alinear ambas oficinas con los procesos y políticas de categoría mundial creando e integrando estrategias que permitirían trabajar de una forma eficiente y estratégica para apoyar el crecimiento en ambos países.

Debido a su talento, experiencia, integridad y disciplina, Andrés luego de concluir la tarea que se le fue encomendada en Mexico y Colombia, fue transferido a Estados Unidos como parte del liderazgo regional y liderar su categoría en Estados Unidos y Canada siendo estos de los países con mayor presencia de la empresa en el mundo.

Durante su traslado fue acreditado con el título de Associate Degree of Science in Business Administration por Jon M. Huntsman School of Business de la Universidad del Estado de Utah en Estados Unidos por su experiencia y notable historial de éxito profesional.

Así mismo, de los últimos reconocimientos que Andres ha recibido fue el ser seleccionado como uno de los Highlighted Experienced Professionals en Capgemini en su página oficial, esta mención busca resaltar casos de notable éxito professional de la compañía para alentar el crecimiento de los más de 350,000 empleados alrededor del mundo. Esta mención fue publicada en el mes de abril del 2024 por su labor y desempeño siendo destacados únicamente 36 personas por la empresa al momento.

En sus palabras, Andrés comenta “ha sido maravilloso y retador definitivamente, porque debí crear procesos y estrategias que sirvan a ambos países y que no afecten las operaciones sino hacerlas más eficientes en general. Sin mencionar la parte emocional y personal, de ir a un país donde no conoces a nadie, la cultura, su forma de hablar que a pesar de ser español, varía mucho,” continúa. “cuando quería comprar mantequilla de maní sin saber que le llamaban diferente o durante el Covid no saber cómo le decían a las mascarillas específicamente (ríe). Pero es la maravilla de poder adaptarse y aprender de todo lo que nos toca vivir. A pesar de ser retador, es una inversión que haces para ti mismo a futuro sabiendo que el camino no es fácil pero las recompensas en todo sentido van más allá de lo que puedes imaginar a nivel personal y profesional.”

Andrés siempre ha sido explorador y autodidacta, su hermano recuerda que a los 10 años “aunque le gustaban mucho los deportes, siempre le ha fascinado los dispositivos y el entendimiento integral de las cosas. Una vez, lo encontré junto a la televisión de la sala totalmente desarmada y le pregunté qué había pasado! Me contestó que quería entender cómo funcionaba y que por eso la había abierto”

Sin lugar a dudas, “se que estoy viviendo mi sueño y disfrutándolo al máximo. Agradecido con cada reto que me ha permitido estar donde estoy hoy, con mis mentores y guías que han estado enseñándome el camino y acompañándome en cada etapa, mi familia siempre alentándome y celebrando conmigo, creciendo, trabajando y expandiendo una mejor versión de mi”.

