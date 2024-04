Políticas de inversión de los bancos de Latinoamérica lideran la lista de credibilidad de las “finanzas sostenibles”

Los clientes cada vez están más motivados por abrir cuentas con bancos que tienen una historia positiva de finanzas sostenibles – justo cuando la movilidad de los clientes está aumentando en Latinoamérica.

Guatemala. Guatemala se posiciona como líder en América Latina y el Caribe en prácticas financieras responsables y sostenibles, según el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2023. Esta distinción no solo refleja el compromiso del país con la gestión financiera responsable, sino que también resuena profundamente con las expectativas de los clientes guatemaltecos, quienes valoran la transparencia y la responsabilidad ambiental y social en las políticas de inversión de sus bancos.

Pero a nivel Latinoamericano los clientes de los bancos minoristas mencionan que la política de inversión de su banco es el elemento más importante de sus credenciales de “finanzas sostenibles”, según una encuesta realizada en seis países por Sherlock Communications.

En la encuesta realizada por Sherlock Communications revela que el 43% de los latinoamericanos, consideran que la claridad en las políticas de inversión es el aspecto más importante de las credenciales de «finanzas sostenibles» de un banco. Sin embargo, solo el 28% siente que sus bancos proporcionan información clara sobre cómo se invierte su dinero, el 81% de los encuestados indicó que los bancos deberían informar a sus clientes sobre cómo utilizan sus fondos de depósito.

Sin embargo, un 9% adicional reportó que “sienten que los bancos comparten esta información, pero tienden a esconderlo entre montones de texto” y solo el 6% de los encuestados en Latinoamérica informaron que no les importa cómo invierten su dinero sus bancos.

“Esta encuesta muestra claramente que existe una gran brecha entre las expectativas de los clientes sobre la transparencia de los bancos con relación a sus políticas, carteras de inversión y la forma en que los bancos realmente se comunican con ellos,” menciona Patrick O’Neill, socio director de Sherlock Communications.

Políticas Bancarias:

En cuanto a lo que deberían de incluir las políticas de inversión de un banco, los latinoamericanos presentaron un fuerte apoyo a las políticas que impedían a los bancos otorgar crédito a empresas que tienen impactos sociales y ambientales negativos: el 83% de los encuestados dijo que “las empresas que no tratan a las personas con respeto y la dignidad no deberían de tener acceso al crédito” y el 83% también estuvo de acuerdo en que “las empresas que no tratan bien el medio ambiente” tampoco deberían tener derecho a préstamos. Mientras tanto, el 74% estuvo de acuerdo con la afirmación de que “bloquear el crédito es una excelente manera de exigir un mejor comportamiento a las empresas”.

“La encuesta muestra que una proporción significativa de latinoamericanos cree que sus bancos deberían utilizar sus políticas de inversión para generar un cambio en el comportamiento de las empresas, y no sólo de aquellas que operan al borde de la ilegalidad, sino también de las que están activas. En industrias que tienen un impacto ambiental negativo”, dice Pedro Gerhart, socio director de la consultora de sostenibilidad Kaapora Finance y autor de ‘Finanzas verdes: Una guía sostenible para Latinoamérica ‘.

La noticia potencialmente buena para los bancos que están adoptando y comunicando políticas de inversión alineadas con finanzas sostenibles que podrían beneficiarse de nuevas cuentas y entradas de depósitos. Más de la mitad (52%) de los encuestados dijo que su elección de cuenta bancaria estuvo influenciada por el desempeño socioambiental del banco y el 75% de los que fueron encuestados dijo que “cambiarían de banco si conocieran otra institución con mejores premios de sostenibilidad y verificaciones”.

Prácticas responsables

Los bancos guatemaltecos, al alinear sus políticas con las expectativas de sus clientes en cuanto a sostenibilidad, no sólo fortalecerán su base de clientes, sino que también contribuirán al bienestar social y ambiental del país. La adopción y comunicación de políticas de inversión responsables que incluyan financiamiento a empresas con impactos negativos en la sociedad y el medio ambiente, no solo es una demanda de los consumidores, sino una estrategia esencial para asegurar un futuro sostenible. En la encuesta realizada por Sherlock solo el 11% de los latinoamericanos indicó que no estarían interesados en transferir su cuenta a un banco con prácticas de sostenibilidad más sólidas.

“La movilidad de cuentas ha aumentado en Latinoamérica en los últimos años, impulsada por las Tecnologías financieras y las innovaciones regulatorias en torno a la banca abierta y los burós de crédito positivos. Los días en que los grandes bancos minoristas de la región disfrutaban de cuentas de clientes «cautivos» quedaron atrás y esta encuesta muestra que los ganadores de esta nueva era de movilidad bancaria serán aquellos bancos que tengan políticas de inversión sólidas y que puedan comunicar estas políticas en un formato claro y digerible”, indica Gerhardt.

“Con el aumento de deserción de clientes en toda la industria bancaria, el potencial de ventaja competitiva proveniente de las finanzas sustentables será cada vez más importante, y aquellos bancos que no logren aceptar este desafío tendrán dificultades para mantener sus bases de financiamiento de depósitos”, concluyó Gerhardt.

Fuente. Sherlock Communications