En F45 Training reactiva tu estilo de vida

Guatemala. F45 TRAINING se renueva y amplía sus instalaciones, en su ubicación de zona 16, con el fin de continuar brindando un espacio que crea comunidades, a partir de ser especialistas en entrenamientos grupales, con rutinas de 45 minutos de duración, que logran más de 4,000 movimientos que lo invitan de una manera amena, rápida y divertida, a obtener resultados efectivos en el cuidado de su cuerpo y por ende, su salud.

F45 Training es una franquicia australiana, operador de centros fitness, con presencia a nivel mundial, que brinda rutinas de ejercicios grupales de 45 minutos, innovadores y de alta intensidad. F45 Training trabaja con una dinámica de equipos, los cuales se convierten en comunidades que se apoyan mutuamente para lograr los resultados esperados. A estas rutinas pueden integrarse personas de 12 a 99 años, con la supervisión de instructores especializados y certificados, para brindarle la asesoría necesaria durante las rutinas de ejercicios, lo cual, brinda una mejor certeza de que sean los adecuados a sus necesidades.

Actualmente cuenta con dos sedes en la Ciudad de Guatemala: Plaza Américas, Local 1, zona 13 y la recién remodelada en Centro Comercial San Isidro, 18 calle 26-12 zona 16). Sus horarios de atención son: 5:00 am a 21:30 pm. Lunes a viernes, Sábado 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y domingo de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.

“Estamos muy emocionados que nuestras comunidades crezcan, por ello, hemos ampliado y renovado nuestra sede en zona 16, con el fin de brindar oportunidad a muchos más guatemaltecos de cuidar su salud a través de rutinas de ejercicios dinámicas y amenas, con grupos de amigos, que se convierten en familia y juntos cambian su vida” indicó Marcela Ibarra, CEO de F45 Training.

F45 Training considera que tanto el cuidado de la nutrición como una rutina de ejercicios, adecuada siempre serán las herramientas principales para transformar vidas. Por ello, sus rutinas de “functional training” permiten una implementación completa de ejercicios para cada parte del cuerpo, enfocados en resultados reales y comprobables.

“Somos parte de querer cambiar tu vida, te asesoramos, acompañamos y te integramos a una comunidad de personas que tiene los mismos objetivos que tú y que encuentra en F45 Training su aliado profesional para su completa transformación. Te invitamos a consultar nuestra forma de entrenar y a formar parte de nuestra comunidad, de una forma dinámica y amena, logras tus objetivos de verte y sentirte mejor” finalizó Marcela Ibarra, CEO de F45 Training.

Para mayor información puede comunicarse al teléfono: 5709-9537, por medio de su página web: www.f45training.com.gt Instagram: @f45traininggt

Fuente. F45 Training