Taco Bell renueva su oferta de desayunos

Taco Bell trae sus nuevos desayunos para ese boost de energía que necesitas para comenzar el día

Guatemala. Comprometidos con brindar nuevas experiencias para la comida más importante del día, Taco Bell trae nuevos menús a su carta de desayunos.

Ahora podrás encontrar en sus restaurantes el AM Griller de Salchicha y Queso, AM Flatbread de Salchicha, AM Quesadilla, AM Grande Griller de Salchicha y Queso, además podrás disfrutar de desayunos más completos con la propuesta de Ranchero, Tejano y Nachosquiles.

Los desayunos estarán disponibles a partir de las 7 am hasta las 11 am los 365 días del año en todos los restaurantes Taco Bell y a través del autoservicio.

“En Taco Bell siempre estamos buscando innovar nuestra carta de menús para brindar a los Tacobelleros experiencias únicas a la hora de comer. Sabemos que el desayuno es la comida más importante del día y por eso buscamos ampliar nuestro menú con nuevos productos para recargar de energía a través de deliciosos platillos con frijoles, salchicha, hashbrowns y ese crunch que nos caracteriza” indicó Melissa Morales, Gerente de Marca de Taco Bell Guatemala.

Los desayunos de Taco Bell aportan un crunch y sabor diferente a los Tacobelleros que están dispuestos a vivir una experiencia deliciosa durante la mañana.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe