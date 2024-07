Inteligencia Artificial en el 2024: su adopción aumenta y comienza a generar valor

La adopción de la inteligencia artificial en organizaciones, de la mano de la IA Generativa, aumenta significativamente este 2024 y comienza a generar valor según reciente encuesta de la consultora McKinsey & Company.

Si el 2023 fue el año en el que el mundo descubrió la Inteligencia Artificial Generativa para crear contenido original como imágenes, texto, video, audio y música, el 2024 es el año en el que las empresas han comenzado a utilizar esta nueva tecnología como una herramienta para generar valor. En el último año, la adopción de la inteligencia artificial, especialmente en organizaciones, ha aumentado dramáticamente según el artículo “The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value” de McKinsey & Company sobre la reciente encuesta mundial realizada por la consultora.

A inicios de año, la encuesta en línea recabó respuestas de los 1,363 participantes representativos de diferentes regiones, industrias, empresas, especialidades funcionales y cargos. Según McKinsey, el 65% de las personas encuestadas afirman que sus organizaciones utilizan IA Generativa con regularidad, casi el doble del porcentaje reportado en la encuesta anterior realizada apenas hace 10 meses. Las expectativas de los encuestados sobre el impacto de esta herramienta siguen siendo tan altas como el año pasado, y tres cuartas partes predicen que provocará cambios significativos o disruptivos en sus sectores en los próximos años.

Actualmente, las organizaciones ya están viendo los beneficios del uso de la IA Generativa, reportando tanto reducciones de costos como aumentos de ingresos en las unidades de negocio que utilizan dicha herramienta.

La adopción de inteligencia artificial incrementa a nivel mundial

En los últimos 6 años, la adopción de la IA por parte de las organizaciones encuestadas ha rondado el 50% mientras que la reciente encuesta revela un incremento a nivel global aumentando la adopción hasta un 72%, teniendo el mayor aumento a nivel de industria en el sector de servicios profesionales.

Si bien el uso de la IA Generativa presenta beneficios y oportunidades para las empresas al momento de mejorar eficiencia y generar valor, la encuesta realizada también resalta la inexactitud de la herramienta como uno de los principales riesgos al utilizar dicha tecnología. Los riesgos pueden ir desde la gestión de datos, como la privacidad, la parcialidad o la infracción de la propiedad intelectual (PI), hasta la gestión de modelos, que tiende a centrarse en la inexactitud de los resultados o la falta de explicación. También, una tercera parte en la categoría de riesgos es la seguridad y el uso incorrecto.

Sin embargo, un estudio anterior de McKinsey encontró diferentes elementos de gobernanza que ayudan a escalar el uso de la IA Generativa de forma responsable; no obstante, pocos encuestados reportar el uso de este tipo de prácticas de seguridad. Por ejemplo, solo el 18% de los encuestados afirman que sus organizaciones cuentan con un consejo o junta directiva con autoridad para tomar decisiones que impliquen una gestión responsable de la IA, y solo un tercio afirma que la concienciación sobre los riesgos y los controles de mitigación son habilidades necesarias para el talento técnico.

El uso de la IA Generativa

La reciente encuesta tuvo como objetivo entender cómo y qué tan rápido las organizaciones están implementando las nuevas herramientas de IA Generativa. Como resultado, la consultora ha encontrado 3 arquetipos de aplicación de esta tecnología: 1) tomadores de decisión utilizan soluciones disponibles al público; 2) formadores personalizan las herramientas con datos y sistemas propios; 3) creadores desarrollan sus propios modelos desde cero.

En cuanto al uso de la IA Generativa, es importante considerar que es una tecnología nueva y las organizaciones aún se encuentran en la fase inicial de búsqueda de oportunidades y ampliación de sus funciones. Según la encuesta de McKinsey, todavía solo un pequeño subgrupo de encuestados (46 de 876) afirma que una parte significativa de EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos) de sus organizaciones puede atribuirse a la implantación de esta tecnología.

Aun así, la firma considera importante examinar de cerca a los líderes de la IA Generativa que atribuyen más del 10% del EBIT de sus organizaciones al uso de esta herramienta, abarcando industrias y regiones. Las prácticas de inteligencia artificial en estas organizaciones pueden servir como una guía para quienes buscan crear valor a partir de la adopción de la IA Generativa en sus propias organizaciones.

Las empresas con mayor rendimiento en IA Generativa la utilizan en más funciones empresariales: en promedio utilizan tres funciones, mientras que otras utilizan dos. Al igual que otras organizaciones, las empresas de alto rendimiento en IA Generativa tienden a utilizar la herramienta para marketing, ventas, desarrollo de productos o servicios; no obstante, tienden a utilizar esta tecnología para soluciones de riesgo, legal y cumplimiento, en estrategia y finanzas corporativas y, en cadenas de suministro y gestión de inventario.

Es más probable que utilicen tres veces más la IA Generativa tanto en actividades como procesamiento de documentos contables y la evaluación de riesgos hasta pruebas de investigación y desarrollo, fijación de precios y promociones. Aproximadamente la mitad de las personas encuestadas reportan el uso de soluciones estándar de IA Generativa disponibles al público, no obstante, organizaciones del sector energía, tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones son más propensos a utilizar herramientas personalizadas o modelos públicos con ajustes significativos para abordar necesidades empresariales específicas.

También, las organizaciones más avanzadas en su experiencia con la IA Generativa prestan más atención a los riesgos relacionados con la herramienta; las empresas de alto rendimiento con esta nueva tecnología son más propensos que otros a decir que sus organizaciones han experimentado todas las consecuencias negativas de la IA Generativa (desde la ciberseguridad y la privacidad personal hasta el nivel de explicación y la infracción de la propiedad intelectual).

Es claro que, en el último año, la adopción de la IA Generativa ha incrementado significativamente en los espacios empresariales, pero también las personas encuestadas reportan que es mucho más probable que utilicen la herramienta tanto en el trabajo como en su vida personal. Los beneficios y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial son bastante amplios, depende de cada organización e individuo aprovechar al máximo esta nueva tecnología que cada vez forma más parte del día a día.

Fuente. McKinsey & Company: