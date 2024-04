Nueva tecnología médica para el tratamiento de la diabetes

Medtronic líder mundial en tecnología médica, presentó un dispositivo innovador para tratar la diabetes. La microinfusora de insulina, como también se le conoce en el ramo médico, es un sistema de administración de insulina que autoajusta la dosis de insulina basal o de base, de acuerdo con los requerimientos del paciente y las indicaciones médicas. Los pacientes necesitarán registrar sus datos en la microinfusora de insulina cuando ingieran alimentos; la bomba identifica dicha información y, en sincronización con el dispositivo de Monitoreo Continuo de Glucosa (CGM, por sus siglas en inglés), realiza micro ajustes cada cinco minutos. De esta forma, la tecnología automáticamente se adapta a las necesidades de la gente con diabetes con tratamiento de insulina.

Uno de los principales objetivos de la microinfusora de insulina y del sistema CGM es mantener los niveles de glucosa del paciente en rangos saludables recomendados: 70 – 180 Mg/dL , durante el mayor tiempo posible (Time in Range, TIR por sus siglas en inglés). La microinfusora de insulina, complementada por el sistema de monitoreo continuo de glucosa y su exclusiva tecnología SmartGuard™, permite reducir estadísticamente, y de manera significativa, la hemoglobina glucosilada del paciente, en comparación con la terapia de inyecciones diarias múltiples (MDI), logrando un mejor manejo de su condición.

“Uno de los principales beneficios de tener un TIR >70%, con <4% en hipoglucemia, es la reducción de la variabilidad glucémica, así como de hipoglucemias e hiperglucemias y sus complicaciones, lo que mejora la salud y provee de una mejor calidad de vida para el paciente”, declaró la Dra. Pía Martínez Gigena, especialista en Endocrinología Pediátrica. “La tecnología aplicada al tratamiento de diabetes ayuda de manera significativa a mantener los niveles de glucosa en rango, automáticamente. Esto permite al paciente, así como a familiares y cuidadores, tener una mayor flexibilidad en su vida cotidiana, para concentrarse en la escuela o en sus actividades diarias y para desempeñarse al máximo sin tener que preocuparse por bajos niveles de glucosa”.

El TIR es una métrica establecida por el Consenso Internacional de Monitoreo Continuo de Glucosa en 2019 para cuantificar el tiempo en que los pacientes con diabetes permanecen en rangos de glucosa adecuados y es representada como porcentaje. Las lecturas únicas de glucosa en sangre ya no se consideran suficientes como medida de control, sino que la recomendación es que el paciente se mantenga también en rango durante más del 70% del día, lo que equivale a más de 17 horas de un día de 24 horas.

“Cuando la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) no es tratada, o no se administra el tratamiento apropiado, o no existe un monitoreo continuo del paciente, la enfermedad puede manifestar una serie de complicaciones, causando un impacto significativo en la salud de los pacientes y su calidad de vida, resultando incluso la muerte”, afirmó la Dra. Judith Cornejo, especialista en Endocrinología Pediátrica.

La DM1 (anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil) se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. Es la patología endocrinológica más prevalente en niños. En 2019, la Federación Internacional de Diabetes (IDF) calculó que, a nivel global, 1 millón 110 mil 100 menores de 20 años de edad viven con esta condición. La diabetes tipo 1 es una condición no prevenible y no está relacionada con el estilo de vida o con la obesidad.

“Con la disponibilidad de la microinfusora de insulina de Medtronic, estamos marcando un hito en la historia de la tecnología médica aplicada al tratamiento de la diabetes y nos emociona pensar en la posibilidad de ayudar a cambiar positivamente la vida de muchos pacientes que hoy la necesitan”, concluyó Héctor Orellana Brun, vicepresidente de Medtronic para México y Centroamérica.

Fuente. Medtronic