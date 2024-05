Zelaya presenta: Un Instante

Zelaya es una artista guatemalteca que se ha dado a conocer por su espíritu emprendedor y el sonido fresco con el que logra que sus letras profundas lleguen al corazón.

Con este lanzamiento, Zelaya busca abrirse camino internacionalmente presentando el tema “Un Instante”, el cual le ha permitido aflorar sentimientos de nostalgia y amor al 100% de las personas que la han escuchado en primicia.

Es una canción diferente, que busca llevar a la audiencia a revivir los mejores “instantes” en su vida; esos momentos que los han llevado a donde están hoy. La artista busca llegar al corazón del público que en algún momento ha sentido nostalgia del pasar del tiempo.

“Siempre he pensado que la vida pasa muy rápido, y me da tristeza ver a mis papás, mis abuelitas, la gente que más amo envejecer… porque en cierto punto me hace pensar que cuando menos sienta ya no estarán a mi lado. Y fue justo ese sentimiento que me llevo a pasar toda una tarde con mi abuela recordando los mejores momentos de niña, leyendo cartas, viendo videos… y dándome cuenta que al final la vida son esos pequeños “instantes” que muchas veces pasan desapercibidos, pero que al final hacen la diferencia en nuestras vidas. Así que me embarqué en la aventura de hacer una canción y un video tipo documental, que me hiciera revivir esos momentos en mi vida, para que así otras pudieran hacer lo mismo.” – comenta Zelaya.

Un Instante fue compuesta por la artista, junto con Leon Yamil (nominado a los Latin Grammys) y Luis Salazar (ganador de un Latin Grammy), quien también es productor de la canción. Como invitados especiales están Isaias Leclerc en el bajo (músico de Juan Luis Guerra) y a León Yamil en las guitarras.

“El proceso de grabación fue mágico… El sentimiento fue tan auténtico que no quisimos regrabarla al momento de lanzarla. Me siento feliz que sea esta canción la que me haga cruzar fronteras a países y audiencias con las que siempre he soñado, pues es una canción con la que me identifico como artista y compositora.” – comenta la artista.

Un Instante cuenta con un emotivo video tipo documental, y se puede ver a la artista tener una conversación personal con su abuelita en donde expresa la nostalgia que le da pensar lo rápido que pasa el tiempo y como tarde o temprano a uno le toca ver partir a la gente que uno ama, y que por eso quería tener algo que le recordara lo que han vivido juntas hasta la fecha. «

Es muy emotivo leer que todos quienes lo han visto han terminado con lágrimas en sus ojos pues los ha hecho pensar en su familia y lo rápido que la vida se nos va… como dice la canción» – comenta Zelaya.