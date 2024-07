Maya Alonzo presenta «La otra cara del dolor»

Un libro personal, que nace del proceso de duelo ante la pérdida de la mujer que le enseñó a leer la vida

Maya Alonzo, una de las voces más influyentes de la radio guatemalteca y reconocida analista existencial y logoterapeuta, presenta su tercer libro titulado «La otra cara del dolor». Una obra que “nace del proceso de duelo de la mujer que me enseñó a leer la vida y a escribirla”, dice la escritora, y lleva a los lectores a responder a la pregunta ¿qué puedo hacer con este dolor aparte de sentirlo?

La obra está dirigida a todas las personas, “para quien está en un proceso de dolor; para el que ya salió y para quien esté acompañando a alguien”, afirma Maya.

En su reciente presentación a medios de comunicación, Maya Alonzo compartió que en este libro “quiso hablar sobre una de las experiencias que más nos humaniza, nos hermana y nos une: el dolor. Porque todos lo conocemos de alguna forma, sin embargo no quería referirme a lo que ya sabemos sino de esa cara poco reconocida, de los regalos que trae, pero que a veces no abrimos porque su envoltura no nos gusta. Es un ejercicio de cercanía frente al dolor; tanta que me permite darle la vuelta y ver su otra cara”, agrega.

Filgua 2024

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) 2024, Maya Alonzo presentará «La otra cara del dolor», el domingo 7 de julio a las 10:00 horas en el salón Marinela López, Forum Majadas. Esta es una oportunidad única para los seguidores de Maya y los amantes de la literatura para conocer más sobre su obra y escucharla en persona.

Sus obras

El primer libro de Maya, «Despierta», invita a los lectores a transitar la ruta del autorespeto y a vivir con más naturalidad la vida y la muerte, los inicios y cierres, las ganancias y pérdidas. Su obra fomenta una postura frente a nuestra historia, sin juzgar a nadie, pero sin creer que estamos condenados a repetir los errores del pasado.

La segunda obra, “Espejos” es una invitación a vernos con nuevos ojos, desde otros ángulos y perspectivas. Sus páginas pretenden dar esperanza de vivir con más humanidad nuestras relaciones. Para construir o reconstruir nuestros vínculos, nuestra confianza, nuestros afectos e invita a encontrarnos.

Maya Alonzo es esposa y mamá de Aby, Paula y Adriana. Es una figura prominente en el ámbito de la salud mental en Guatemala, con una trayectoria destacada como analista existencial, logoterapeuta y comunicadora. A través de su trabajo en radio y sus libros, ha impactado positivamente en la vida de muchas personas, promoviendo la salud mental y el bienestar emocional.

Además es una conferencista internacional, capacitadora empresarial y fundadora de CALE, un centro de acompañamiento terapéutico dedicado a la intervención, psicoeducación y divulgación de la salud mental.

