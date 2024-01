LIL NAS X está de vuelta como “J CHRIST”

Marcando el comienzo de su próxima era, el galardonado artista multiplatino, que encabeza las listas de éxitos está de regreso con su primer sencillo nuevo en dos años, “J CHRIST”, disponible hoy a través de Columbia Records. La canción fue coescrita por Lil Nas X, también conocido como Montero Hill, con Omer Fedi, Mike Levy [Gesaffelstein] y Blake Slatkin, con producción de Fedi, Gesaffelstein y Lil Nas X.

El multifacético, innovador e insurgente estrenó el vídeo oficial de la canción, que marca el debut como director en solitario de Lil Nas X y sigue una historia que él mismo escribió. La imagen alegremente subversiva de “J CHRIST” ve a Nas destruyendo tanto las puertas del cielo (junto con algunos cameos de celebridades importantes) como los fuegos del infierno. Después de que se desarrolla una batalla interna, reclama la victoria sobre el mal y elige su camino a seguir, el camino de la fe, y navega a través de una inundación de éxtasis.

En cuanto a aquellos que dudan de qué dirección ha elegido Lil Nas X, él proclama con orgullo “DE ESTA MANERA”, eligiendo expresar su espiritualidad a su manera. Está forjando una nueva vida mientras hace un guiño al viaje que lo trajo hasta aquí, completo con un homenaje a su icónico video musical de “MONTERO (Call Me By Your Name)”. En última instancia Nas marcó un nuevo comienzo y ahora hemos llegado al DÍA CERO de este capítulo.

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado; he aquí que ha llegado lo nuevo. 2 Corintios 5:17

El visual fue filmado en la Ciudad de México y producido por SixTwentySix con el servicio de producción de Habitant Productions. Los efectos visuales son de Mathematic.

Anoche, Lil Nas X presentó el estreno de su nuevo video con varias sorpresas de celebridades en la alfombra roja. Echa un vistazo a las fotos aquí.

Nadie se compara con Lil Nas X. Sigue siendo un iconoclasta de principio a fin cuya influencia impregna todos los niveles de la cultura. Hizo historia con su exitoso sencillo certificado diamante “Old Town Road”, emergiendo como la “canción número uno de mayor duración en el Billboard Hot 100” y consagrándolo como “el único artista que se declaró gay mientras ostentaba el puesto número uno en la lista”. Logró una certificación de 17 veces platino, destacándose como el segundo sencillo con mayor certificación de todos los tiempos. Mientras tanto, su debut de larga duración con certificación de platino, Montero, se colocó en el puesto número 2 en el Billboard 200 tras su lanzamiento en 2021. Entre docenas de logros ha obtenido dos premios GRAMMY®, cinco Billboard Music Awards, dos American Music Awards y obtuvo su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores, convirtiéndose en el homenajeado más joven del Premio Hal David Starlight.

Estén atentos para más música, imágenes y revelaciones de Lil Nas X.

Fuente. Sony Music