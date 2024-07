Kudai vuelve a Guatemala con su “Revive Tour 2024”

La icónica banda pop chilena Kudai, que lideró a toda una generación con su música y su mensaje ha dejado una marca imborrable en la escena musical hispanoamericana está de regreso y vuelve a Guatemala para sorprender a sus fanáticos con un concierto lleno de nostalgia y alegría, que no solo celebrará dos décadas de éxitos, sino también marcará un hito histórico: ¡La primera reunión de los cinco integrantes originales!

Por primera vez en la historia de la banda, Tomas, Bárbara, Pablo, Nicole y Gabriela, se reúnen para ofrecer una experiencia inolvidable. Países como México, Panamá, Bolivia, Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y por supuesto Guatemala donde el show se llevará a cabo el próximo 31 de agosto en el Parque de la Industria, a las 20 horas.

«Es una celebración de nuestra historia y de todo lo que está por venir. Reencontrarnos no solo para los escenarios, sino también en el estudio, ha sido revivir muchos sentimientos que esperamos poder transmitir en las nuevas canciones. Esto representa una evolución no solo para la banda sino también para la nueva música que estamos preparando. Queremos ofrecer un show nuevo y diferente. Estamos muy felices y emocionados por todo lo que se viene.» dice Pablo Holman. Nicole Natalino agrega, «Siempre hemos sabido que la historia de Kudai no solo éramos nosotros cuatro, sino que Gaby también forma parte de ella.

Por su parte, Bárbara Sepúlveda comparte, «Estamos felices y contentos de reencontrarnos con Gaby. Este es un momento histórico que agradecemos poder vivir y compartir nuevamente con todos los fans que nos apoyan constantemente y siguen estando ahí para nosotros siempre. Es muy especial para todos después de casi 10 años sin vernos.»

Pero eso no es todo, los fans de Kudai no solo podrán ver a los cinco miembros juntos en el escenario, sino que también tendrán la oportunidad de escuchar nuevas canciones. Diego Ramírez, productor del nuevo álbum y también director de Kudai, explica, «Ha sido un proceso largo y de mucho trabajo. La relación personal que existe con cada uno es fundamental para entender y canalizar a través de la música todo lo que hoy quiere decir KUDAI, Abordar nuevas temáticas al momento de componer y plasmarlo en esta nueva producción es un camino que estamos disfrutando mucho”. Comenta además “Conocer a Gaby y componer juntos ha sido especialmente enriquecedor. El nuevo single, cuyo título se revelará pronto, es solo el inicio de lo que será, tanto para Kudai como para todos los fans, el reflejo de todo lo que han recorrido en estos años.»

El REVIVE TOUR comenzará su recorrido en Centroamérica, una región que constantemente ha pedido la presencia de Kudai y que por diversas razones, no había podido ser visitada anteriormente. «Nos han pedido por años y no habíamos podido concretar la visita, pero ahora es el momento», dice la banda. «La historia de Kudai no son solo sus integrantes, sino también toda la familia que nos acompaña, nuestro equipo y sobre todo los seguidores que nos han apoyado a lo largo de estos 20 importantes años. Ha llegado el momento de darles lo que más esperan.»

Kudai se formó en el año 2000 y rápidamente se convirtió en una de las bandas más populares de Latinoamérica. Con sus pegadizas melodías, letras llenas de energía y un estilo único, conquistaron a miles de jóvenes en toda la región. Entre sus éxitos más reconocidos se encuentran canciones como «Morir de amor», «Escapar», «Sin Despertar», «Dejame Gritar» y «Llévame».

La promotora CH Promotions & PR está emocionada de anunciar el regreso de Kudai a Guatemala, brindando un evento excepcional que no solo celebra la diversidad musical, sino que también reaviva los recuerdos y emociones de una generación que creció con la inolvidable música de esta icónica banda. Este concierto será un viaje de emociones y lleno de energía, donde fans de todas las edades podrán disfrutar de los éxitos que marcaron momentos especiales en sus vidas.

Detalles del evento:

Concierto: Sábado, 31 de agosto de 2024, 20:00 horas

Lugar: Parque de la Industria

Boletos disponibles en: www.primerafila.shop

Mesa black: Q590.00 + servicio ticketera Q100.00

Mesa Platinum: Q390.00 + servicio ticketera Q75.00

Fan zone: Q290.00 + servicio Ticketera Q50.00

