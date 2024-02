Démosle con Música la nueva plataforma de conciertos al estilo Tiny Desk

Este año ZELAYA, la primera artista guatemalteca en ganar una Gaviota de Plata para el país, y BANCO INDUSTRIAL nos comparten una nueva plataforma de conciertos para descubrir artistas en Guatemala y la región, en un formato que busca mostrar a cada artista de una forma íntima, cercana, con la más alta calidad audiovisual. Inspirado en los famosos “Tiny Desk”, la alianza se dio para hacer realidad el sueño de que los artistas en Guatemala puedan tener un espacio donde mostrar su talento de la mejor manera, con una producción de calidad internacional.

“Siempre he soñado con estar en un Tiny Desk; con poder mostrar mi música en un formato de concierto que refleje lo que soy como artista, con arreglos que la gente no ha escuchado antes y una producción que muestre la calidad detrás de nuestro trabajo. Es por eso que un día se me ocurrió la idea de crear una plataforma, hecha 100% en Guatemala, que no sólo me permitiera hacer ese sueño realidad, sino abrir las puertas a que otros artistas talentosos en la región pudieran hacer lo mismo. Y hoy gracias al apoyo de Banco Industrial, y un equipo de producción que admiro y respeto, estoy feliz de compartirles DÉMOSLE CON MÚSICA”. – comenta la artista.

Esta nueva plataforma de conciertos se diferencia a los “lives” o “conciertos en vivo” que hemos visto numerosas veces en distintas redes sociales; ya que lleva detrás una producción de la más alta calidad audiovisual, buscando mostrar la esencia del artista o la banda, como si nos invitaran a su sala y nos dieran un concierto privado. “La gente que lo vea se la va a pasar bien mientras escucha buena música y conoce más de cerca a artistas emergentes” – comenta Zelaya.

Esta primera edición se realizó en el reconocido Teatro Abril y cuenta con seis episodios, cinco artistas nacionales y un internacional, que Banco Industrial irá revelando mes a mes en sus redes sociales; buscando dar visibilidad y apoyo al artista del mes a través de sus distintas plataformas. La producción estuvo a cargo de Zelaya, acompañada de un equipo de artistas guatemaltecos que han destacado en su área (Dirección Cinematográfica por Mono del Espacio, Dirección de Audio: Rodrigo Villagrán, Dirección de Arte: Pamela Gaitán, Dirección de Vestuario: Ana Isabel Chang, Logística y Coordinación: Valentina Noguera).

“Me enorgullece decir que la producción fue hecha 100% en Guatemala, por un equipo de gente que admiro y agradezco por haberse sumado a crear esta plataforma que sin duda va a revolucionar la forma en la que descubrimos y conocemos artistas en el país. Agradezco enormemente a Banco Industrial, por una vez más decir “Démosle” a los sueños y proyectos innovadores que buscan impulsar a las nuevas generaciones a ir siempre hacia adelante.” – comentó Zelaya.

En una entrevista Zelaya compartió que la idea es que los mismos guatemaltecos puedan sugerir quiénes serán los artistas de la próxima edición, y que así sea algo participativo en donde todo artista pueda tener acceso a aplicar y formar parte de dicha plataforma “Démosle Con Música”. “Hagamos que artistas de otros países quieran viajar a Guatemala para ser parte de este nuevo movimiento que no tengo la menor duda marcará un antes y un después en el país” – Zelaya.

El primer episodio de DEMOSLE CON MUSICA será junto a ZELAYA y se estrenará este jueves 1 de febrero en el canal de YouTube de Banco Industrial y también estará disponible en todas las plataformas digitales de la artista.

