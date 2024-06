Casa Paraíso, un corto lleno de talento guatemalteco

«De un sueño para cerrar un capítulo en New York Film Academy, a estrenarse ya en festivales de cine internacional»

CASA PARAÍSO, un cortometraje que fue creado como proyecto final de tesis de la New York Film Academy pero que ya está dando frutos profesionales por la claridad, entrega y pasión de su joven director Mateo Sicilia.

El poder de los sueños en acción Mateo debía presentar un trabajo final pero tenía claro qué quería, tenía una propuesta solida y sabía que quería grabarlo en Guatemala y trabajar con María Mercedes Coroy, lo que lo trajo de regreso a su país a integrar un elenco genial de actores con trayectoria en cine, teatro y televisión.

Tuvimos la gran oportunidad de platicar con Mateo Sicilia, director del corto Casa Paraíso, grabado en Guatemala hace unos meses y esto fue lo que nos contó:

¿Cómo surgió la idea de crear este trabajo cinematográfico?

Casa Paraíso nació de la acumulación de muchas ideas e inspiraciones que he tenido a lo largo de mi vida. Desde muy pequeño, he tenido fascinación por todo tipo de películas, pero los slashers y las comedias oscuras siempre han capturado mi atención de manera especial, por ello, decidí explorar ambos géneros.

Al irme a estudiar cine, siempre supe y era mi sueño grabar algo en el Lago de Atitlán o en Antigua y para este proyecto logré darle vida a Casa Paraíso en estas locaciones que significan mucho para mi.

¿Qué significa para ti ver esta producción ya terminada?

Me da mucha satisfacción poder ver el trabajo de casi dos años de preparación. Sin duda fue un sueño retador que ahora puedo decir se hizo realidad gracias al apoyo y talento que se sumó a esta historia.

¿Qué nos puedes contar de la historia?

El corto nos presenta a Clara, la gerente de un hotel, que bajo las órdenes de su jefa Mónica, debe asegurarse que todo salga perfecto para impresionar a una familia que está de visita y planean comprar el hotel. Todo empieza a salir mal y Clara tendrá entonces que orquestar una experiencia placentera, mientras le toca afrontar una serie de problemas inesperados que ponen en riesgo la negociación. Clara es interpretada por María Mercedes Coroy, con quien no saben las ganas que tenía de trabajar, la veía y decía algún día podre dirigirla.

¿Cómo fue trabajar para ti con actores de trayectoria en Guatemala, porque sabemos además de María Mercedes Coroy cuentas con un gran elenco?

Trabajar con actores de trayectoria en Guatemala ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y bonitas que he tenido como cineasta hasta la fecha. Todo fluyó y me siento muy afortunado y agradecido de haber podido trabajar con un elenco de tan alto nivel, Karen Martínez (La Jaula de Oro, Cadejo Blanco) Andrea Henry (Pólvora en el Corazón), Guie Cuyún Figueroa (Rita, In the Fire), Ernesto Molina (Rita), Rochy Arce y Paola Tirado. Ver cómo los personajes se transformaron en realidad fue un sentimiento surreal que no había experimentado antes, especialmente ver que el elenco era justo lo que me imaginaba para esta historia.

Platícanos de tu crew, sabemos fue mezcla de talento local e internacional.

Tuve la dicha de contar con un crew bastante experimentado de Guatemala en su mayoría, pero también la gran oportunidad de colaborar con gente de otros países como Suiza, España, Colombia, Italia, y México. La experiencia de unir crew local e internacional resultó ser muy favorable y dinámica para el cortometraje. Creo que todos la pasamos muy alegre grabando y conociendo nuevos talentos mientras nos empujábamos todos a dar lo mejor de cada uno.

Dónde estarás estrenando, presentando, qué festivales?

Estoy por empezar el circuito de festivales. A la fecha hemos entrado en cuatro de ellos: Indie Short Fest, Los Ángeles Film Awards, Rome Prisma Film Award, y The Art of Brooklyn Film Festival. El estreno se llevará a cabo en The Art of Brooklyn Film Festival, el cual se llevará a cabo del 30 de Mayo al 9 de Junio del 2024.

¿Cuándo se presentará en Guatemala?

No se cuando va a ser la fecha. Quiero hacer una función privada en julio y luego ya presentarla al público después del circuito de festivales. Les tendremos al tanto a través de las redes de @CasaParaisoMovie

¿Qué quieres dejar en las personas que lo vean?

Quiero que la gente vea el potencial que tiene el cine en Guatemala. La diversidad de actores y paisajes que tenemos, al igual que los diferentes géneros e historias que aún no hemos contado. Mi sueño con este corto es dejar a la gente deseando ver más proyectos hechos en Guate.

¿Qué quieres dejar en los jóvenes que como tú están estudiando cine, qué consejo les darías?

Que se atrevan a soñar en grande, aunque sus profesores les digan que están locos, que pidan ayuda cuando sea necesario el cine es trabajo en equipo, que sobre todo sigan creando porque hay MUCHO talento en Guate que todavía falta por explorar. Diviértanse en cada proyecto, pero siempre den su 110%. Y sobre todo, confíen en ustedes mismos.

¿Qué significa el apoyo de Guatemala para ti?

Significa muchísimo y siempre estaré orgulloso y agradecido de recibirlo. Desde el talento que ha creído en mi historia y la ha hecho suya, hasta el entusiasmo del crew que sin conocernos previamente hicieron un gran trabajo. La amabilidad de los hoteles Casa Santo Domingo y Hotel Atitlán por dejarnos grabar en sus instalaciones, el apoyo de mi familia y amigos que ayudaron en la producción y realización de este proyecto. Sin su confianza, fe y apoyo al arte esto no hubiera sido posible.

Del Director

Mateo Sicilia nació y creció en la Ciudad de Guatemala. Desde que era niño, mostró una gran pasión por el cine y el teatro, asistiendo a clases de actuación y comenzando su propia colección de películas.

En 2021, Mateo se mudó a Nueva York para asistir a New York Film Academy, donde se sumergió directamente en el mundo del cine al dirigir su primer cortometraje “Collide” y un comercial para la marca “BobbleHaus”.

Recientemente ha completado su último proyecto “Casa Paraíso”, el cual fue filmado en diferentes locaciones de Guatemala.