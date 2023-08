Sebastian Yatra encabeza concierto de el “Sounds of the Open presentado por Chase” dentro del US OPEN 2023

La USTA (Asociación de Tenis en los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) anunció que el artista multi platino, dos veces ganador del Latin GRAMMY, el cantante y compositor bilingüe, Sebastian Yatra encabezará el concierto Sounds of the Open 2023 presentado por Chase el viernes 25 de agosto durante el US Open Fan Week que tomará lugar en el USTA Billie Jean King National Tennis Center.

El concierto es gratuito pero se requiere una boleta para ingresar al recinto. Las boletas para el concierto gratuito estarán disponibles a través de TicketMaster, comenzando a la 1 pm ET del (lunes, 7 de agosto) y serán otorgadas por orden de llegada.

Yatra es un apasionado fanatico del tenis y cuenta con relaciones personales con jugadores como Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, entre otros. Él es un cantante, escritor, compositor y músico bilingüe, multi platino que trasciende géneros. Su exitosa gira mundial Dharma, con un total de 78 fechas de concierto, fue acompañada por un año de nominaciones y éxitos, incluyendo el tema “Tacones Rojos” de su álbum multi platino ‘Dharma’ nominado al Grammy y ganador de dos Latin Grammy, y el tema “Dos Oruguitas” de la película de Disney Encanto, junto a presentaciones en los escenarios nacionales más prestigiosos incluyendo los Premios de la Academia.

Su música lidera con pasión, sus palabras evocan emoción y su melódica voz derrite corazones. Su éxito veraniego, “VAGABUNDO” junto con Manuel Turizo y Beéle, certificado Platino® por la RIAA en los Estados Unidos, 2 veces Platino® en España, además de obtener varias certificaciones Oro® en Latinoamérica, continúa escalando. Este verano, Sebastián ha cantado la contagiosa melodia “na-na-na-na-na” junto con cientos de miles de fans en festivales internacionales donde agotó boletas. “VAGABUNDO”cuenta con 200 millones de reproducciones hasta la fecha y continúa dominando las listas de reproducción también, incluyendo las listas de Spotify en 19 países y alcanzando la posición #117 en la lista Top Global Song Weekly de Spotify. Además fue tendencia en YouTube ocupando la posición #4 y ha acumulado más de 50 millones de visitas llevando el video a lograr el puesto #85 en la lista Global Top Music Videos de YouTube. La canción es una celebración de tres grandes cantantes colombianos. Su primer lanzamiento del año, “Una Noche Sin Pensar” también celebra su posicionamiento en el puesto #1 en la lista Latin Pop Airplay.

El acceso al USTA Billie Jean King National Tennis Center para aquellos con una boleta comenzará a las 6 pm, y Yatra se presentará a las 8 pm. Las actividades previas al concierto serán lideradas por los famosos presentadores de la radio Maxwell y Crystal de iHeartMedia New York’s Z100, la estación de radio #1 en la Ciudad de Nueva York y también incluirá a DJ Citizen Jane. DJ Citizen Jane nació en Cuba, y está radicada en Miami, y es conocida por su combinación única de EDM, mezcla de Top 40, y Electropop, lo cual crea un ambiente vibrante y contagioso en cada presentación.

Sounds of the Open presentado por Chase es uno de los eventos clave del US Open Fan Week, que incluye una variedad de actividades y acceso gratuito al USTA Billie Jean King National Tennis Center desde el 22 de agosto hasta el sábado 27 de agosto. US Open Fan Week está anclado en el Torneo Calificador del US Open y conduce al cuadro principal del US Open 2023, que comienza el lunes 28 de agosto.

Fuente. Sonymusic