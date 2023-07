Olivia Rodrigo regresa con “Vampire”

La cantante y compositora ganadora del GRAMMY®, multiplatino y aclamada por la crítica, Olivia Rodrigo , regresa con su nuevo sencillo «vampire». Lanzado a través de Geffen Records, el tema emocionalmente crudo pero con una composición extravagante marca el sencillo principal del esperado segundo álbumGUTS del artista de 20 años, que saldrá a la venta el 8 de septiembre . Ingresa AQUÍ para escuchar “vampire” y ordenar las versiones físicas especiales de edición limitada del sencillo (incluyendo el primer demo de Rodrigo del tema, exclusiva del CD y edición de 7”). Mira el video de «vampiro» AQUÍ .

El seguimiento del álbum debut SOUR , GUTS , 4x Platino y récord de Rodrigo en 2021 , está disponible para pre-guardado y para pre-pedido en CD, casete o vinilo AQUÍ . Disponible exclusivamente en la tienda en línea de Rodrigo, la versión en vinilo de GUTS se ofrecerá en cuatro colores: rojo, blanco, azul y morado. Además, un vinilo en color exclusivo y un CD (ambos con portada alternativa y póster) ya están disponibles para pre-pedido en Target AQUÍ .

Producida y coescrita con Daniel Nigro (también el principal socio creativo de Rodrigo en SOUR ), “vampire” marca un alejamiento del minimalismo de ensueño de éxitos anteriores como su sencillo ganador de cinco platinos “driver license”. Con ese fin, «vampire» comienza con una intensidad silenciosa antes de estallar en una epopeya más grande que la vida construida sobre ritmos de batería que aceleran el pulso y un trabajo de piano magníficamente frenético. A medida que la pista adquiere una velocidad salvaje, Rodrigo revela su nueva sofisticación como vocalista y letrista, hilando una historia del tipo de romance tóxico que agota tu propia fuerza vital.

“Estaba molesta por cierta situación y fui sola al estudio y me senté en el piano de cola, y los acordes, la melodía y la letra simplemente brotaron de mí, casi como una experiencia extracorpórea”, recuerda. “Es una canción sobre sentirse confundido y herido, y al principio pensé que estaba destinada a ser una balada para piano. Pero cuando Dan y yo comenzamos a trabajar en ella, yuxtaponemos la letra con estos grandes tambores y cambios de tempo locos. Así que ahora es como una canción desgarradora que puedes bailar”.

Dirigido por la famosa artista/directora/fotógrafa Petra Collins , el video de “vampire” hizo su estreno mundial en MTV Live, MTVU y en la red global de canales de MTV, así como en las carteleras de Paramount Times Square. Collins dirigió previamente el video de Rodrigo, 2x Platino,«brutal «, y obtuvo una nominación al GRAMMY® por su trabajo en el video de 4x Platino, Billboard Hot 100, «good 4 u».

Esta noche, Rodrigo y YouTube organizaron un evento de estreno de «vampire» en persona en Los Ángeles. Allí, Rodrigo reveló el desafío #vampireOR2 Shorts y celebró el lanzamiento del video musical oficial junto a sus fanáticos y creadores de YouTube. Más detalles sobre la asociación exclusiva de YouTube Shorts AQUÍ .

Escrito en parte en los legendarios Electric Lady Studios en la ciudad de Nueva York, GUTS cobró vida principalmente en el estudio del garaje de Nigro en Los Ángeles. Aunque cada canción intensifica la honestidad emocional que siempre ha imbuido su narración, el álbum finalmente encuentra a Rodrigo expandiendo su paleta expresiva y descubriendo dimensiones completamente nuevas de su arte.

“Cuando estaba haciendo SOUR , era tan nuevo en el proceso y también estaba tan desconsolado; Me sentaba al piano durante horas y me sentía superado por las cosas que necesitaba expresar”, dice Rodrigo. “Pero este álbum se trataba mucho más de centrarse en el arte de escribir canciones, lo que a veces significaba no tomarme a mí misma tan en serio y ser un poco más irónica con mis letras. Experimentamos mucho con diferentes enfoques de escritura y terminamos con algo que está mucho más influenciado por el rock que cualquier cosa que haya hecho antes”.

