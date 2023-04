Metallica Pista Título «72 Seasons» y nuevo video disponible ahora

Metallica presentó la canción principal de su próximo 12º álbum de estudio, 72 Seasons . Una obra de siete minutos y medio que abre el nuevo disco, «72 Seasons» es la cuarta oferta anticipada de su homónimo, luego del reciente lanzamiento de la «epopeya» (Rolling Stone) «If Darkness Had A Son” aclamado por Consequence como “una retrospectiva sónica de la carrera (de Metallica)”, así como el “abrasador” (Guitar World) “Screaming Suicide” y el “atronador, vertiginoso” (Billboard) primer sencillo “Lux Æterna”.

‘‘72 Seasons’’ establece el tono para el álbum expansivo e implacable de 12 canciones y 77 minutos. La epopeya escrita por Hetfield/Ulrich/Hammett es nada menos que una encarnación del concepto detrás del título del nuevo disco, como se detalló previamente en las propias palabras de James Hetfield.: «72 Seasons. Los primeros 18 años de nuestras vidas que forman nuestro verdadero o falso yo. El concepto de que nuestros padres nos dijeron ‘quiénes somos’. Un posible encasillamiento en torno a qué tipo de personalidad somos. Creo que lo más interesante de esto es el estudio continuo de esas creencias fundamentales y cómo afecta nuestra percepción del mundo actual. Gran parte de nuestra experiencia adulta es recreación o reacción a estas experiencias infantiles. Prisioneros de la infancia o liberándonos de esas ataduras que llevamos”.

«72 Seasons», la canción, ya está disponible para reproducción y descarga, y como una pista de gratificación instantánea con todos los pedidos anticipados. 72 Seasons , el álbum, se lanzará el 14 de abril de 2023 a través de Blackened Recordings de Metallica. Producido por Greg Fidelman con Hetfield & Ulrich, 72 Seasons es el primer nuevo álbum de estudio de Metallica desde Hardwired…To Self-Destruct de 2016 . Se lanzará en 2LP de vinilo negro de 140 g y variantes de edición limitada, CD, digital y en Dolby Atmos (transmisión donde esté disponible).

Las entradas ya están a la venta para todos los espectáculos de la gira mundial M72 de Metallica. Presentado en todo el mundo por Liquid Death y Blackened American Whiskey (solo en América del Norte) y promocionado por Live Nation, M72 verá a la banda tocar dos noches en cada ciudad que visite, y cada No Repeat Weekend presentará dos listas de canciones y alineaciones de apoyo completamente diferentes. La gira M72 contará con un nuevo y audaz diseño de escenario circular que traslada el famoso Metallica Snake Pit al centro del escenario, así como el pase de gira completa I Disappear y más. Para obtener más información sobre boletos de un día y dos días, experiencias mejoradas y más, visite https://www.metallica.com/tour/

Una parte de las ganancias de cada boleto vendido se destinará a la fundación All Within My Hands de Metallica. Fundada en 2017, los esfuerzos de AWMH para ayudar y enriquecer las vidas de los miembros de las comunidades que han apoyado a la banda han recaudado casi $ 13 millones, proporcionando $ 5,9 millones en subvenciones para programas de educación técnica y profesional en los EE. UU., más de $ 2,5 millones para combatir la inseguridad alimentaria. , y más de $ 3,2 millones para los esfuerzos de socorro en casos de desastre en todo el mundo.

