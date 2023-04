Memento Mor de Depeche Mode, ya disponible

La espera ha terminado: Depeche Mode ha lanzado su esperado 15º álbum de estudio Memento Mori, disponible a partir de hoy, 24 de marzo, a través de Columbia Records.

Las primeras reacciones a Memento Mori han sido unánimemente positivas, con The New York Times citando la “exquisita oscuridad” de la banda, Rolling Stone alabando la “característica belleza musical y profundidad lírica” del álbum, y Associated Press comenta, “La música está mirando amorosamente al abismo y pidiendo que la ame de vuelta… Depeche Mode podría estar enfrentando su propia mortalidad, pero su poder como músicos se extiende hasta el infinito”. En el Reino Unido, The Guardian elogió el regreso de “la banda de culto más grande del mundo” y elogió la “combinación perfecta de humor siniestro y texturas electrónicas que van de lo intenso a lo etéreo”, mientras que NME y Uncut etiquetaron aMemento Mori como “majestuoso” y “su obra más poderosa de este siglo”, respectivamente.

Producida por James Ford, con trabajo de producción adicional de Marta Salogni, la gestación de Memento Mori tuvo lugar durante las primeras etapas de la pandemia de COVID, lo que resultó en temas inspirados directamente en ese período. Las 12 canciones del álbum trazan una gran extensión de estados de ánimo y texturas, desde su apertura hasta su resolución final, abarcando toda la gama desde la paranoia y la obsesión hasta la catarsis y la alegría, y alcanzando una miríada de puntos intermedios.

Depeche Mode inició su gira mundial Memento Mori anoche con un espectáculo con entradas agotadas en el Golden 1 Center de Sacramento. Debido a la demanda popular, la gira agregó recientemente docenas de nuevas fechas, incluida una nueva etapa de otoño con espectáculos norteamericanos. La 19ª salida de los miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll de 2020 y la primera en más de cinco años, la gira presentada por Live Nation ha comenzado en América del Norte con paradas en el Madison Square Garden de Nueva York, el United Center de Chicago, y el Scotiabank Arena de Toronto. Luego, la banda se embarcará en una gira por estadios europeos el 16 de mayo, con paradas destacadas que incluyen el Stade de France en París, dos espectáculos en el Estadio Olímpico de Berlín, el Estadio San Siro de Milán y el Estadio Twickenham de Londres.

Tras el final de la gira europea de verano, la nueva etapa trae a la banda de regreso a América en el otoño, deteniéndose en la Ciudad de México durante tres noches en el Foro Sol antes de regresar a los EE. UU. y Canadá.

Las paradas de la gira recientemente anunciadas incluyen el Moody Center de Austin, el Rogers Arena de Vancouver, espectáculos adicionales en la ciudad de Nueva York en el Madison Square Garden y el Barclay’s Center, el Climate Pledge Arena de Seattle y más, que concluyen con una carrera de varias noches en Los Ángeles en el Kia Forum y Crypto.com Arena.

La recepción de la gira Memento Mori ha sido abrumadora, ya que los shows se agotaron rápidamente en Europa y América, vendiendo más de dos millones de entradas. La gira de 81 fechas está en camino de ser una de las más grandes de Depeche Mode hasta la fecha y también una de las más grandes de 2023.

Habiendo vendido más de 100 millones de discos y tocado para más de 35 millones de fanáticos en todo el mundo, Depeche Mode sigue siendo una fuerza musical en constante evolución y singularmente influyente. Una inspiración para fanáticos, críticos y artistas por igual, Depeche Mode continúa avanzando, con el álbum y la gira Memento Mori que representan la apertura del capítulo más nuevo de un legado inigualable y continuo.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe