BLINK-182 lanza después de 10 años el nuevo single «Edging»

El grupo ganador de múltiples premios y platino blink-182 ha lanzado su nuevo single «EDGING», por lo que es la primera vez en casi una década que Mark, Tom y Travis han estado juntos en el estudio. La canción ya está disponible en todos los servicios de transmisión y junto con ella viene un video musical oficial del videógrafo/director Cole Bennett.

Producida por Barker, la canción presenta su estilo de percusión increíblemente feroz y su producción característica. Barker dice: «Quería imaginarme como oyente lo que quería experimentar y, al mismo tiempo, como miembro de la banda, lo que queríamos hacer y decir y, lo que es más importante, cómo sonaría en términos de producción en 2022». Hoppus y DeLonge ofrecen la dinámica conocida entre los dos que los oyentes esperan y aman. Hoppus dice: «Estoy muy feliz de estar de vuelta en el estudio creando música nueva y esperando una gira mundial gigante». La canción también es una evolución del crecimiento de la banda en conjunto y la primera oferta de un nuevo álbum que saldrá el próximo año. Los fanáticos pueden reservar variantes limitadas de vinilo de color del próximo álbum AQUÍ .



El single llega tras el anuncio de su gira más grande hasta la fecha, una salida mundial colosal producida por Live Nation, con espectáculos adicionales que se agregarán debido a la abrumadora demanda. La gira mundial incluye sus primeras presentaciones en América Latina junto con paradas en América del Norte, Europa, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda desde marzo de 2023 hasta febrero de 2024.

El anuncio de la gira también presenta múltiples apariciones en festivales en América Latina y los EE. UU., incluido Lollapalooza junto a los co-cabezas de cartel Billie Eilish & Drake y la edición 2023 de When We Were Young con Green Day, entre otros.

ENTRADAS:Las entradas para todos los espectáculos estarán a la venta a partir del lunes 17 de octubre a las 10 a. m. hora local en blink182.com

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe