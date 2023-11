Lo mejor de Francia en la Copa del Mundo de Rugby 2023

El Mundial de Rugby 2023 llegó a su fin con una final de ensueño entre los dos equipos más laureados de la historia: Nueva Zelanda y Sudáfrica. Los Springboks se impusieron por un ajustado 12-11 y se convirtieron en los primeros en levantar cuatro veces el trofeo Webb Ellis. Un evento del que las apuestas deportivas de rugby estuvieron muy pendientes y no perdieron detalle.

Repasamos los momentos más destacados de este torneo que se celebró en Francia y que nos dejó emociones, sorpresas y grandes actuaciones.

La inauguración y la esperanza de los locales

El puntapié inicial del Mundial de Rugby 2023 estuvo encabezado por una ceremonia de inauguración que contó con la presencia de personalidades del deporte, la política y la cultura. El espectáculo incluyó música, danza, fuegos artificiales y un homenaje a los países participantes.

El plato fuerte de la jornada fue el partido entre el anfitrión Francia y el favorito Nueva Zelanda, que se disputó en el Estadio de Francia ante más de 80 mil espectadores.

Los All Blacks arrancaban como favoritos, pero los locales tuvieron una demostración increíble de potencial y calidad para llevarse el encuentro por un marcador de 27-13.

La sorpresa de Fiji y el drama de Australia

La selección de Fiji le puso mucha emoción y animación al mundial. Con dos juegos ganados y dos perdidos en la fase de grupos, el resultado ante Portugal les permitió obtener el punto bonus que los clasificaba por primera vez en su historia a los cuartos de final.

Para llegar, la mayor sorpresa fue la victoria frente a los Wallabies luego de 69 años, por un marcador de 22-15, en donde los australianos no encontraron nunca su juego ofensivo, pero tampoco pudieron aparecer en el defensivo. Así, los oceánicos se despedían del mundial, en una de las actuaciones más decepcionantes de los últimos años.

Ya en la ronda de los cuartos de final, Fiji no pudo superar a Inglaterra, que los eliminó con un marcador de 30-24, aunque los isleños no dejaron de luchar en ningún momento. Un mundial que jamás olvidarán.

La caída del local ante el poderío de los Springboks

Los cuartos de final nos regalaban partidazos entre potencias del rugby mundial. Uno de los más esperados fue el que protagonizaron Los Pumas frente a los Springoks, que terminó a favor de los sudafricanos por un solo punto.

Los Springboks impusieron su físico, su defensa y su juego de forwards, y no dejaron que los argentinos desplegaran su potencial momento.

La final soñada y el triunfo histórico de Sudáfrica

La final del Mundial de Rugby 2023 fue un duelo de titanes entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, los dos equipos que más veces habían levantado la copa, con tres cada uno. El partido se jugó en el Estadio de Francia, ante más de 90 mil personas que disfrutaron de un espectáculo de alto nivel.

El encuentro fue muy parejo y disputado, con pocas oportunidades de try y mucha presión defensiva. Los Springboks abrieron el marcador y tuvieron la jugada clave. Tras una serie de fases, el centro Lukhanyo Am encontró un hueco en la defensa neozelandesa y se escapó hasta el ingoal, marcando el único try del partido. Pollard acertó la conversión y puso el 12-6. Así se fueron al descanso.

Para la segunda parte, los All Blacks no se rindieron y buscaron el empate con desesperación. Tuvieron dos penales para capitalizar darle la vuelta al marcador, pero en las dos ocasiones fallaron.

El tiempo se agotó y los Springboks celebraron el triunfo histórico, que los convirtió en los primeros en ganar cuatro Mundiales de Rugby. El segunda línea Eben Etzebeth levantó el trofeo Webb Ellis, mientras sus compañeros festejaban con lágrimas y abrazos. El mejor jugador de la final fue el octavo Duane Vermeulen, que fue un líder en el pack de forwards y en el contacto.

La final fue vista por más de 20 millones de personas en todo el mundo, lo que augura un muy buen futuro para el Rugby mundial, a la espera de la próxima Copa del Mundo que será en Australia en 2027.