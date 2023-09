Claudia Sheinbaum Pardo es la próxima candidata a la presidencia de México por Morena

México. Los resultados arrojaron a Claudia Sheinbaum como la próxima candidata a la presidencia de México por el partido Morena y coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación.

El presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, puntualizó que a pesar de algunos problemas detectados, no se afectaba el resultado final de las encuestas, donde Sheinbaum Pardo logró alcanzar el mejor posicionamiento.

Se realizaron cinco encuestas, una por el partido y cuatro por privados, logrando un porcentaje de 36% y 41% de votos.

Por su parte el ex canciller mexicano, Marcelo Ebrard alcanzó entre un 25% y 26% a su favor, que además no reconoció el proceso, rompiendo con Morena por considerar que el proceso no tiene remedio. Solicitó a la dirigencia del movimiento repetir el levantamiento de las encuestas ante los innumerables incidentes que su equipo encontró durante el conteo de las boletas, negándose a asistir a la conferencia donde se anunció el ganador.

Otros candidatos pidieron unir fuerzas pues nadie sobra en el movimiento.

Esta es la primera vez que una mujer aspira a la presidencia de México.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe