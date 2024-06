Presidentes de Honduras y Costa Rica convocan a cumbre centroamericana

Tiempo de lectura estimado: 3 minutos

Centroamérica. Los presidentes de Honduras, Xiomara Castro, y Costa Rica, Rodrigo Chaves, acordaron este jueves convocar una cumbre con los mandatarios de los ocho países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para reactivar ese mecanismo.

«Hemos decidido en esta reunión con el presidente Rodrigo Chaves la oportunidad de convocar a nuestros homólogos de Centroamérica para reactivar nuevamente el SICA», anunció Castro tras un encuentro en la Casa de Gobierno de San José con Chaves.

Por su parte, el mandatario costarricense dijo que es el momento de dejar de fijarse en las diferencias entre los países centroamericanos y «tratar de construir sobre los puntos que nos unen».

Castro llegó en la mañana del jueves a San José en una visita oficial y en la Casa de Gobierno fue recibida con honores por Chaves, tras lo cual ambos sostuvieron una reunión de cerca de tres horas.

En una conferencia de prensa conjunta, la gobernante expresó que abordaron los desafíos que enfrentan ambos países y la región como el cambio climático, la lucha contra el narcotráfico, la seguridad, la migración, así como fortalecer la cooperación bilateral y la integración regional.

«Mi presencia aquí es para lograr acuerdos bilaterales, pero también para poder reactivar nuevamente el SICA como un mecanismo que nos pueda permitir unirnos y enfrentar estos desafíos de manera conjunta», dijo previo a anunciar la decisión de convocar a la cumbre de ese mecanismo de integración.

Chaves le respondió a Castro que cuenta con el apoyo de Costa en el esfuerzo para reactivar el proceso de integración centroamericano.

«La presidenta, ella vino con un mensaje que a mí me parece indisputable, indiscutible: tenemos desafíos comunes y lo que pasa en un país afecta a otro. No somos Islas, me dijo la señora presidenta, estamos conectados, tenemos desafíos comunes, pero también un destino común y si no trabajamos juntos y trabajamos separados, ese destino no necesariamente va a ser tan próspero», enfatizó.

Honduras tiene la presidencia pro témpore (del SICA).

El presidente costarricense recordó que en el segundo semestre de este año corresponde la presidencia pro témpore del SICA a Nicaragua y a continuación a Costa Rica.

Añadió que falta puntualizar algunos detalles sobre las fechas para la cumbre y superados estos, celebrar el encuentro «por las cosas que nos unen más que por las diferencias que los separan».

«Costa Rica obviamente será presente a esa reunión y a ver si rescatamos algo que la palabra moribundo no sería exageración que es nuestro Sistema de Integración Centroamericana», afirmó.

El SICA fue fundado en 1991 y lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

El SICA fue fundado en 1991 y lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

“La presidenta de Honduras –expresó el jefe de Estado- vino con un mensaje que a mí me parece indisputable, indiscutible. Tenemos desafíos comunes y lo que pasa es que, cuando un país logra reducir el narcotráfico, es de esperar que esos delincuentes vayan a otro”.

“No somos islas, me dijo la señora presidenta. Estamos conectados. Tenemos desafíos comunes, pero también un destino común. Y, si no trabajamos juntos y también separados, ese destino no necesariamente va a ser tan próspero”.

La agenda del recorrido regional de la primera mujer presidenta de Honduras, según información divulgada desde su país, comprende viajar a Guatemala donde se reunirá con su colega de esa nación centroamericana, Bernardo Arévalo.