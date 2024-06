ONU Turismo se compromete con la agenda de Antigua y Barbuda para apoyar a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID)

Tiempo de lectura estimado: 4 minutos

ONU Turismo ha reafirmado su compromiso de fortalecer la resiliencia del sector y aumentar la importancia para el desarrollo inclusivo en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.

En la Cuarta Conferencia Internacional para los PEID (Antigua y Barbuda, 27-30 de mayo), ONU Turismo se unió a líderes gubernamentales y otras agencias de la ONU para definir un camino compartido hacia una prosperidad resiliente. La conferencia concluyó con la adopción de la Agenda de Antigua y Barbuda para los PEID (ABAS), cuyo tema central es el turismo.

Turismo y PEID: Un pilar económico vital

Según datos de ONU Turismo, los PEID recibieron 36 millones de llegadas de turistas internacionales en 2023, representando así el 91% de los niveles prepandémicos en todo el mundo, lo que significa que las tasas de recuperación superaron la cifra mundial del 89%. Aunque los PEID solo representan el 3% de todas las llegadas del mundo, el turismo es una línea de vida en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo PEID, donde el sector representa el 38% de todas las exportaciones (excluido Singapur), alcanzando hasta el 85% en algunos países.

No obstante, existe una necesidad apremiante de pasar a un modelo turístico sostenible y resiliente que sitúe a las personas y al planeta en el centro. Como se señala en el ABAS, localizar la cadena de suministro para reducir las fugas, reducir el riesgo de las inversiones y proteger la biodiversidad son fundamentales para la resiliencia.

ONU Turismo se compromete a apoyar a los PEID

Tanto en las sesiones plenarias como durante el diálogo interactivo sobre la Revitalización de las Economías de los PEID, Zoritsa Urosevic, directora ejecutiva de ONU Turismo, expresó su compromiso de apoyar a los PEID a través de iniciativas y programas en curso. Se hizo un llamamiento para apoyar a los sectores productivos (manufactura, agroalimentación, pesca, industrias creativas); dar prioridad a la creación de empleo local y formal; desarrollar mecanismos de protección social; integrar la circularidad como modelo empresarial básico; proteger y restaurar los ecosistemas; apoyar la acción por el clima; y explorar una financiación innovadora en relación con el carbono azul.

Revisar la política y la financiación del turismo

ONU Turismo organizó un acto paralelo sobre «Turismo regenerativo para la resiliencia: política, práctica y financiación», en relación con la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo. Los ministros de Turismo de Antigua y Barbuda, Bahamas y Sint Marteen, así como el ministerio local de Saint Kitts, presentaron sus políticas y prácticas. También participaron en los debates la Organización de Turismo del Pacífico y la Organización de Turismo del Caribe, así como expertos de Sustainable Travel International, TUI Care Foundation y NOAH ReGen, que abordaron especialmente la necesidad de colaboración y financiación. El Ministerio de Turismo de Antigua y Barbuda y el destino de Saint Kitts se convirtieron en signatarios de la Declaración de Glasgow.

En colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el SDG Impact Lab de la Universidad de Oxford, la Catalytic Finance Foundation y Pegasus Capital Advisors, ONU Tourismo coorganizó el evento paralelo virtual «Mejores datos para un mejor turismo en los PEID». El evento puso de relieve el papel del Marco Estadístico para la Medición del Turismo Sostenible a la hora de orientar sobre métricas más armonizadas y significativas para medir el impacto, las dependencias y el crecimiento del turismo «más allá del PIB», así como el papel de la inteligencia de mercado en la creación de conocimientos pertinentes para la acción, y la importancia de medir los proyectos e iniciativas turísticos a todos los niveles, mediante el uso de herramientas como Achieving the Sustainable Development Goal through Tourism – Toolkit of Indicators for Projects (TIPs) o STAR (Self-Assessment Tool to Assist Rural Destinations).

Los Jefes de Delegaciones de las Naciones Unidas también debatieron sobre la implementación del ABAS y se organizó un diálogo interinstitucional sobre el turismo en los PEID titulado «Acciones de la ONU para promover el desarrollo sostenible de los PEID a través del turismo: fomento soluciones sostenibles y circulares” en el marco de la red One Planet en la que participaron la FAO, la OIT, el PNUD, el PNUMA, la CMNUCC y ONU Turismo.