Multan a Pierce Brosnan por pasear por zonas termales del Parque Nacional de Yellowstone. El actor irlandés Pierce Brosnan fue multado con US$ 500 y deberá pagar US$ 1.000 de servicios comunitarios al Fondo Geológico Yellowstone Forever por pasear por zonas termales del Parque Nacional de Yellowstone a finales del año pasado, informó la Fiscalía del distrito de Wyoming. Brosnan cambió su declaración este jueves y un juez le impuso la sentencia, según el sumario judicial. En enero de este año, el actor que interpretó al agente 007 en el cine se declaró inocente de una citación emitida el 26 de diciembre por «circular a pie por todas las zonas termales y por el cañón de Yellowstone limitándose a los senderos… y violar los cierres y los límites de uso», informó anteriormente CNN. El segundo cargo de violación de los cierres y los límites de uso fue desestimado sin perjuicio, muestra el expediente judicial. En un post de Instagram publicado este jueves, Brosnan indicó que no vio una señal que prohibía el acceso a una zona termal, pero admitió haber cometido un error. «Como ecologista tengo el máximo respeto y amor por nuestro mundo natural. Sin embargo, cometí un error impulsivo —que no me tomo a la ligera— al entrar en una zona termal cubierta de nieve en el Parque Nacional de Yellowstone para hacer una fotografía», se lee en la publicación. «No vi la señal de ‘Prohibido el paso’ que advertía del peligro ni caminé por la zona. Lamento profundamente mi transgresión y ofrezco mis más sinceras disculpas a todos por invadir esta zona tan delicada. Yellowstone y todos nuestros parques nacionales deben cuidarse y preservarse para que todos los disfruten. #StayOnThePath».