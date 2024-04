López Obrador se pronuncia tras ataque de Irán a Israel: “Apoyemos la paz y la fraternidad universal”

Tiempo de lectura estimado: 1 minuto

México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado sobre el conflicto entre Israel e Irán, expresando su deseo de que la situación no escale y advirtiendo sobre los peligros de la guerra.

En una publicación en sus redes sociales, el presidente calificó a la guerra como «irracional», enfatizando que solo conduce al sufrimiento y la muerte, sin beneficiar a nadie, incluyendo a los líderes y magnates que promueven conflictos bélicos.

«Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas»

López Obrador hace un llamado a la paz entre Irán e Israel

López Obrador hizo un llamado a favor de la paz y la fraternidad universal, subrayando la importancia de la política como un instrumento para evitar la guerra.

«Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra»

Este mensaje refleja la postura de México a favor de la diplomacia y el diálogo como medios para resolver conflictos internacionales.

El conflicto entre Israel e Irán ha escalado con recientes ataques con drones por parte de Irán hacia Israel. Las tensiones han llevado a un aumento en las alertas de seguridad en la región.

Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 14, 2024