La incorporación a los BRICS centra la agenda de Nicaragua en el principal foro económico de Rusia

Nicaragua. Avanzar en la incorporación a los BRICS es uno de los objetivos clave de la participación de Nicaragua en la presente edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebró en Rusia del 5 al 8 de junio, dijo a Sputnik el presidente de la Comisión Económica y Financiera en la Asamblea Nacional nicaragüense, Wálmaro Gutiérrez.

Según el diputado, la presidencia pro tempore rusa de los BRICS tiene «capital importancia» para el desarrollo de ese bloque de economías emergentes, que representa casi la mitad de la población global y un 35% del Producto Interno Bruto mundial tras la adhesión de nuevos miembros a partir de 2024.

«Es una iniciativa económica que a nosotros como país nos interesa», subrayó.

Una herramienta que responde a los intereses de los pueblos

«Los BRICS son una herramienta que responde a los intereses de los pueblos, a los intereses de los países, respeta la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, no condiciona, no impone, no presiona, no es esa cooperación que viene amarrada por el sometimiento, sino por la fraternidad y por la hermandad de los pueblos. Por lo tanto, creemos que ese tipo de lazos, ese tipo de asociaciones nos pueden impulsar muchísimo como país para la diversificación de nuestros destinos de exportación», manifestó Gutiérrez.

Subrayó que la adhesión a los BRICS le permitirá a la nación centroamericana “desarrollar vínculos comerciales con China, con la India, con la Federación de Rusia, con Sudáfrica, eventualmente con Egipto y con otros países que conforman esta iniciativa”.

«Por lo tanto, estamos aquí en este foro, primero, para respaldar a la Federación de Rusia en su presidencia por tempore y, segundo, para transmitir nuestra voluntad política como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de participar activamente como socio de los BRICS y, particularmente, del Nuevo Banco de Desarrollo, que es una herramienta financiera de capital importancia en los BRICS», reafirmó.

Una arquitectura financiera internacional alternativa

Gutiérrez también respaldó la creación de alternativas al sistema occidental de transacciones financieras SWIFT, que “lo único que ha logrado es garantizar el sometimiento de un Estado sobre otro”. En este contexto, citó el caso del sistema ruso de pagos internacionales MIR.

Brinda la posibilidad de negociar en nuestras propias monedas, en una canasta de divisas que nos permita fortalecer el intercambio comercial, en este caso con la Federación de Rusia. Por lo tanto, creo que estas nuevas herramientas son una alternativa para garantizar que los pueblos puedan desarrollar sus transacciones comerciales sin ningún tipo de tropiezos y sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de condicionamiento», sostuvo Gutiérrez.