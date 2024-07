Gobierno dice que Tren Interoceánico generará 500 mil empleos en próximos 10 a 15 años

Estimated reading time: 3 minutos

Honduras. El secretario privado de la Presidencia de Honduras, Héctor Zelaya, afirmó que la eventual construcción del Ferrocarril Interoceánico generará al menos 500 mil empleos en los próximos 10 a 15 años. Sin embargo, precisó que aún no se tiene una cifra exacta de la inversión necesaria para llevar a cabo la mega obra.

“Vamos a tener zonas de desarrollo en toda esa región que todavía no ha sido desarrollada y que en algún momento llegó a ser los graneros de Centroamérica. Es la zona donde se produce el café, los melones, el tabaco y la ganadería. Entonces, este proyecto tiene alto impacto económico y en la generación de empleo que no hay ninguna otra comparación”, detalló Zelaya.

El funcionario subrayó que en los “próximos 10 a 15” años se crearán “500 mil nuevos empleos” si se comienza la construcción de estos proyectos para la preparación del Ferrocarril Interoceánico. “Esto es algo importante que todos tenemos que tener en cuenta”, afirmó.

Zelaya destacó el apoyo para la construcción de un puerto seco en el departamento de Cortés con un ferrocarril de 94 kilómetros hacia Puerto Cortés. “Es una gran noticia para todos nosotros porque vamos a tener un estudio de factibilidad con sus resultados dentro de un año”, mencionó.

En cuanto a la inversión, Zelaya indicó que aún no se tiene una cifra exacta. “En el estudio no tenemos una inversión exacta de cuánto se va a hacer, la inversión en este, lo que sí cabe resaltar no sólo es cuánto es la inversión, sino que es la decisión de apoyar el proyecto, en este caso es un primer paso”, explicó.

Para preparar Honduras para la construcción del ferrocarril, Zelaya señaló que se están terminando varios corredores clave. “Estamos terminando el corredor agrícola, que va desde Puerto Castilla hasta Choluteca, ya lo vamos a inaugurar ahora llegando hacia Danlí. Nos hace falta Danlí, Choluteca, terminar el corredor turístico que une Puerto Castilla con Puerto Cortés”, detalló.

El Banco Centroamericano aprobó la extensión del Corredor Turístico hasta La Ceiba, y se ha solicitado al gobierno de España finalizar el tramo desde La Ceiba a Puerto Castilla. “Estamos en el proceso de la solicitud, ahora entra en directorio del CAF de Chamelecón hacia Naco, eso es parte del Corredor Industrial Occidente”, dijo Zelaya.

Además, mencionó otro tramo importante que va desde Goascorán hasta San Lorenzo, de los cuales el BCIE aprobó empezar con 17 kilómetros. “Cuando nosotros terminemos esos cuatro proyectos, hemos concluido la conexión de los tres puertos más importantes del país y sus corredores”, señaló.

Zelaya instó a los pobladores de las zonas afectadas a prepararse para el incremento en la actividad económica. “Empiecen a prepararse porque la carga que va a transitar por esta zona, que ya no va a querer llegar hasta Puerto Cortés porque está congestionado, sino que se va a querer ir para Puerto Castilla. Esos camioneros, esa rastra van a ocupar talleres, restaurantes, hoteles, áreas de descanso”, concluyó.