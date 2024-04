Cuba reitera voluntad de cooperación con Estados Unidos para una migración segura

Tiempo de lectura estimado: 2 minutos

Cuba. Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes en el Centro de Prensa Internacional de la capital cubana, Johana Tablada, subdirectora general para Estados Unidos de la cancillería reiteró la voluntad de Cuba de cooperar con Estados Unidos para garantizar una migración segura, seria y efectiva.

La 38 Ronda de Conversaciones Migratorias Cuba-Estados Unidos se llevará a cabo este martes en la capital estadounidense, integrando la delegación cubana el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossio, y por la parte norteamericana, Eric Jacobstein, subsecretario de Estados adjunto al Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental.

“Cuba va a reiterar, como ha demostrado con múltiples acciones, su voluntad de mantener la cooperación para favorecer una migración regular”, precisó Tablada.

Dijo la diplomática que el gobierno cubano también abordará otros temas como el bloqueo y las medidas de cerco económico impuestas por Washington, arreciadas durante la administración Trump, y que inciden en el tema migratorio, constituyendo una de las principales causas de este fenómeno.

Otro de los temas será el relacionado al otorgamiento de visas de no inmigrante en el consulado en La Habana, que aun no se ha reanudado y es un aspecto que afecta a la familia cubana. Además se insistirá en el respeto al derecho que tienen los viajeros de terceros países de viajar a Cuba y no recibir represalias, motivadas por visitar un país que Estados Unidos ha incluido injustamente en la lista de países patrocinadores de terrorismo, así como la solicitud de suspender la utilización de fondos federales para financiar plataformas que atacan a Cuba por internet, violando las normas jurídicas internacionales.