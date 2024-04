4 formas correctas de cuidar las uñas de tus pies

Al momento de cuidar nuestra salud y aplicar nuestras rutinas de belleza, en ocasiones, dejamos de lado las uñas de los pies, ¿cierto? ¡Ya no más! Aprende a cuidar esta parte del cuerpo con una buena higiene, amor y paciencia para que no solo para que no solo las luzcas con unos zapatos en tendencia, sino, que evites infecciones, hongos y otras afectaciones que requieran atención médica

Córtalas y límalas adecuadamente

Mantén una longitud adecuada para que evites que se rocen con tu calzado. Antes de limarlas, pre – páralas, sumergiéndolas pocos minutos en agua tibia para que estén mucho más blandas.

Sí, el esmalte las hace ver lindas pero… ¡no abuses!

El exceso de esmalte pue – de perjudicar la salud de nuestras uñas. Lo recomendable es aplicarlo una semana o dos y luego dejar que las uñas se mantengan sin aplicación.

Calzado: más que “a la moda”, que te acomode

Utiliza zapatos con los que tu pie se sienta libre, seguro y sin presiones; hacer lo contrario podría ocasionar sudoración excesiva y aumentar el riesgo de formación de hongos.

Al salir del baño… ¡sécate bien los pies!

Secar detenidamente las uñas y los pliegues entre los dedos ayudará a eliminar la humedad y mantener las uñas sanas.

Fuente. vidasana.sv