Shakira tras aparecer junto a Lewis Hamilton rompe el silencio. En las últimas horas, la famosa cantante nacida en Colombia, Shakira ha estado en boca de todos después de que se le relacionara sentimentalmente con el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, y su reciente visita a la ciudad de Barcelona en España, lugar en que pasó gran parte de su matrimonio con Piqué. Ahora, la intérprete de «Monotonía» y «Te felicito» volvió a dar de qué hablar en la industria de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló sobre su proceso de divorcio y la manera en la que ha llevado la relación con sus dos hijos después de su divorcio del exfutbolista del FC Barcelona. Shakira rompe el silencio. En entrevista para un medio nacional, Shakira, una de las cantantes más famosas en todo el mundo, fue cuestionada sobre la nueva etapa en su vida y la manera que enfrenta los constantes rumores, los éxitos de sus sencillos y la convivencia día con día con sus hijos. Frente a las cámaras de televisión, la intérprete colombiana dijo que actualmente está disfrutando mucho de la convivencia día a día con sus hijos. Confesó que desde su mudanza a la ciudad de Miami en Florida en Estados Unidos su relación se ha fortalecido bastante. «Lo que más disfruto de mi vida son a mis hijos, los momentos que me dan. Por ellos siempre es presente, no hay forma de desconcentrarse», dijo para Canal 6. En este sentido, la expareja de Piqué dijo que la edad con sus hijos a favorecido bastante para que su lazo se haga más fuerte. Dijo que pueden pasar las horas hablando sobre cualquier tipo de tema. Cabe recordar que ellos la motivaron a colaborar con BZRP y también les dedicó «Acróstico». «Ahora que están mayores no paramos de hablar», dijo ante las cámaras. Finalmente Shakira dijo que se siente afortunada de contar con todo el apoyo de las mujeres y reiteró que todas ellas están viviendo un momento histórico. Shakira y su relación con Lewis Hamilton. Después de su llegada a Miami en Florida, Estados Unidos, a Shakira se le relacionó sentimentalmente con el piloto, Lewis Hamilton. Los famosos han sido sorprendidos juntos en más de una ocasión desatando rumores de un nuevo noviazgo, pero hasta el momento no hay nada oficial.