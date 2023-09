Shakira inaugura colegio y dice sentirse «inspirada», aunque sin fecha para nuevo disco. La cantante colombiana Shakira inauguró este sábado un colegio en uno de los barrios más deprimidos e inseguros de su natal Barranquilla, donde aseguró que se siente “inspirada, con ganas y con fuerza de seguir adelante”, aunque por el momento no tiene fecha de lanzamiento para su nuevo disco. Shakira inauguró en Barranquilla la Institución Educativa Distrital Nuevo Bosque Pies Descalzos, con la que espera impactar y dar educación a más de mil niños cada año de esta comunidad que convive con las desigualdades socioeconómicas. Este colegio, que tuvo una inversión de más de 16.000 millones de pesos colombianos (unos 4 millones de dólares), consta de 22 aulas regulares, 4 aulas de preescolar, dos laboratorios, aulas de arte, biblioteca, comedor, cocina y otros espacios comunes para que los estudiantes y comunidad los puedan aprovechar. «Lo que hemos aprendido con la fundación (Pies Descalzos) es que cada vez que se construye una escuela se transforma la comunidad entera; hemos estado en sectores donde no había agua potable o las calles están despavimentadas, no había electricidad, y este tipo de infraestructuras de alguna manera transforma a la sociedad entera», celebró la colombiana. Hasta el momento, con su fundación la cantante ha construido nueve colegios en las zonas más deprimidas de Colombia, aunque aseguró que “hay que seguir trabajando» y están construyendo más en Quibdó (Chocó), en Barranquilla (Atlántico) y en Tibú (Norte de Santander), así como centros académicos en el departamento de La Guajira.