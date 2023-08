Sam Asghari terminó su matrimonio con Britney Spears por su conducta errática. Se dice que el esposo separado de Britney Spears, Sam Asghari, terminó su matrimonio después de que su comportamiento se volvió tan inquietantemente errático, ya que supuestamente la cantante arrojaba cuchillos a las paredes de su mansión. La pareja de la intérprete de ‘Toxic’, de 41 años, solicitó el divorcio el pasado miércoles y sus amigos ahora han contado cómo en apariencia arrojó cuchillos en la casa que compartía con el entrenador personal, ahora convertido en actor. Una fuente le dijo al diario The Sun: ‘Su comportamiento se ha vuelto preocupante y todos están preocupados por ella. Ella ha estado actuando cada vez más errática y se encuentra en un estado vulnerable. Sam estaba soportando la peor parte y resultó ser demasiado. Todo se hundió a un nuevo mínimo y es triste verlo’. Otra fuente le dijo a la misma publicación: ‘Ella es muy volátil, siempre despotricando y gritando al personal por cosas menores y haciendo demandas ridículas. Hay vidrios rotos por toda la casa porque Britney tira cosas. Tiene una extraña obsesión con los cuchillos. Los ha estado tirando a las paredes y escondiéndolos en el sofá. Es como si estuviera paranoica porque alguien la persigue y necesita los cuchillos como protección’. Otra fuente reveló al sitio web estadounidense dedicado a los espectáculos TMZ que había cuchillos por toda la casa, incluso en el dormitorio de la pareja. ‘Britney tendía a perder los estribos ante el desaire más pequeño y eso aterrorizaba a Sam’. La hermana de Britney, Jamie-Lynn Spears, de 32 años, dijo en su autobiografía publicada en enero pasado que Britney podría ser ‘paranoica y errática’. Los amigos de Britney, incluidos Madonna, Paris Hilton y Selena Gomez han apoyado a la cantante al dejar de seguir a Sam Asghari en redes sociales. La cantante Pink, de 43 años, también cambió la letra de su sencillo de 2001 ‘Don’t Let Me Get Me’ para calificar a Britney de ‘dulce’ durante una actuación en la ciudad de Detroit. Los documentos judiciales presentados el jueves pasado revelaron que Sam le estaba pidiendo a Britney una pensión por manutención y que cubriera los honorarios de su abogado, pero negó a través de su representante que impugnaría un acuerdo prenupcial que él y Britney firmaron antes de su boda, hace 14 meses.