Robbie Williams a sus 49 años está «hecho polvo», su físico preocupa: «Tengo dismorfia corporal y baja autoestima». A sus 49 de edad, la vida de excesos le pasa factura a Robin Williams. El mismo cantante británico lo describe: “La realidad es que estoy jodidamente hecho polvo por lo que me hice a mí mismo en los años noventa y parte de los años 2000”. En una entrevista con el medio inglés The Sun, el famoso cantante confesó que se siente exhausto mental y físicamente como consecuencia del desenfrenado estilo de vida que llevó por más de una década. «El pelo adelgaza, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. He agotado todo lo bueno natural”, aseguró. Ante las críticas por su delgadez, el ex vocalista del grupo Take That señaló que no le hicieron daño los comentarios, pero ofreció su versión de la situación por la que atraviesa. “Considerando que tengo dismorfia corporal y baja autoestima, el hecho de que no me lastimaron demuestra lo lejos que he llegado. Eso o ser flaco avergonzado se siente mejor que ser gordo avergonzado. Sí, pensando en ello probablemente sea eso”, se lee en el perfil de Robbie Williams. El próximo 8 de noviembre Netflix estrenará la serie documental «Robbie Williams», en honor a la trayectoria del cantante británico que conquistó a miles de personas en todo el mundo, por su música y también por su personalidad. Williams saltó a la fama en los pasados años 90 con el grupo Take That, pero ha tenido mucho éxito como solista. El artista ha protagonizado en los últimos meses la gira “XXV Tour 2023”, con la que celebra sus 25 años de carrera.