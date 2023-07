¿Planeas vacaciones?, cuídate de las amenazas más frecuentes

ESET, compañía de seguridad informática, analiza los engaños a los que se está expuesto cuando se planean vacaciones y los peligros durante estadías y traslados; y advierte cuáles son y cómo evitar ser víctima.

El fraude de viajes es uno de los mayores ingresos para los ciberdelincuentes: en 2022 se presentaron más de 62,400 informes de víctimas ante la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, solo los casos reportados implican una pérdida media de 1,259 dólares por víctima, 104 millones en total. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte que si se están planeando las próximas vacaciones, se debe prestar atención a las estafas que circulan en internet y que aprovechan la emoción e ilusión de encontrar esa oferta y oportunidad que parece única. Además, tener en cuenta los modos de ataques que se pueden enfrentar cuando ya se esté viajando o en el destino.

Según la asociación comercial de agentes de viajes del Reino Unido ABTA, los tipos más comunes de fraude de reservas de vacaciones involucran alojamiento, boletos de avión, viajes deportivos y religiosos, y tiempos compartidos y clubes de vacaciones.

ESET alerta sobre los 8 tipos de fraude más comunes y otras amenazas que se aprovechan de los viajeros:

Falsas vacaciones gratis: Las víctimas son contactadas a través de correos electrónicos, llamadas o mensajes de texto que afirman que han ganado unas vacaciones. Si responden, los estafadores pedirán una tarifa para desbloquear sus vacaciones “gratis”, con la excusa, muchas veces, de que se deben pagar solo impuestos. Por supuesto, el premio es falso, y los estafadores reciben el dinero de esa supuesta suma para “desbloquear” el premio.

Sitios clonados: Los correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas de phishing y / o anuncios en línea también pueden atraer a las víctimas a visitar sitios falsos de aerolíneas, vacaciones, u hospedajes que simulan ser los legítimos. Las víctimas reciben correos electrónicos de confirmación falsos o números de reserva, por lo que muchas víctimas solo se dan cuenta del engaño cuando llegan a registrarse, sea a la aerolínea, al hotel, o al servicio que creían estar comprando.

Entradas / vacaciones con descuento: Otra forma de engaño es a través de ofertas de grandes descuentos en vacaciones, vuelos, hoteles y otros paquetes. En este caso, los boletos pueden ser legítimos, pero la razón por la se compran con descuento es porque se usaron tarjetas robadas o cuentas secuestradas. Las víctimas corren el riesgo de que sus estadías se vean interrumpidas cuando se descubre el fraude. Estos engaños suelen anunciarse a través de las redes sociales, correos electrónicos no deseados o incluso llamadas automáticas.

‘Ayuda’ con documentos de viaje internacionales: Algunos sitios pretenden ayudar a las víctimas a obtener una visa de viaje, pasaporte, permiso de conducir internacional u otros documentos. Pueden hacerse pasar por sitios web del gobierno como el sitio web del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sin embargo, cobran tarifas extremadamente altas, incluso por servicios que generalmente son gratuitos, y es más que probable que el documento resultante sea falso.

Hospedajes falsos: El aumento de ofertas online de opciones de hospedaje, también es aprovechado por los estafadores. Frecuentemente insertan sus propios listados en sitios web legítimos, pero de propiedades que no existen, no están en alquiler o que existen pero no es un anuncio válido, por lo que la reserva es inválida. Es importante considerar siempre reservar hospedaje a través de sitios de buena reputación que ofrecen protección contra listados falsos.

Estafas de vuelos privados: Los estafadores también usan paquetes de alquiler de aviones privados, combinados con alojamiento, para atraer a las víctimas. Lo mismo que en los otros casos: se quedan con el dinero, desaparecen y dejan a la víctima con las manos vacías.

Amenazas Wi-Fi: Los riesgos no terminan cuando ya se está viajando (y se ha planificado el viaje con cuidado de no caer en estafas), ni cuando se está en destino. En un aeropuerto, una cafetería u otro espacio público, es importante resistir la tentación de iniciar sesión en las cuentas bancarias u otras cuentas valiosas utilizando el Wi-Fi público gratuito. Si por algún inconveniente es necesario, es importante utilizar un servicio de red privada virtual (VPN) de buena reputación que cifre la conexión y proteja del robo de datos personales.

“¿Por qué es mejor evitar el Wi-Fi gratuito? Porque puede ser un punto de acceso falso configurado por ciberdelincuentes que buscan espiar tu sesión de navegación web para robar contraseñas y datos personales / financieros. Incluso si el punto de acceso es legítimo, los piratas informáticos pueden estar al acecho en la misma red para espiar actividad en línea. O pueden vulnerar la red para distribuir malware”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Es muy común buscar dónde cargar los dispositivos mientras se está viajando. Aquí surge una conocida amenaza: el juice jacking. Los delincuentes suelen cargar malware en estaciones de carga por USB públicas o cables que se dejan enchufados en las estaciones. El dispositivo de la víctima puede resultar comprometido con malware diseñado para secuestrar el dispositivo y / o robar datos y contraseñas

Cómo mantenerse seguro en esta temporada de vacaciones, según ESET:

Investigar sobre compañías de viajes, hoteles, alquileres y agentes de viajes para ver si otros han sido estafados.

Nunca responder comunicaciones no solicitadas. Ponerse en contacto directamente con la organización, y nunca a través de los datos de contacto en el correo electrónico / texto / anuncio.

No pagar con transferencias bancarias, tarjetas de regalo, criptomonedas o aplicaciones que no ofrezcan protección para el comprador. Una vez que el dinero se ha ido, se ha ido.

Verificar la URL de cualquier sitio que se visita para asegurarse de que no sea un sitio falsificado.

Tener cuidado: si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente no lo es.

No visitar sitios web oscuros que ofrecen vacaciones y boletos con grandes descuentos.

No usar el Wi-Fi público sin una red privada virtual (VPN) y evitar usar estaciones de carga públicas.

Fuente. ESET