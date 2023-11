Países latinoamericanos sostienen cumbre en EE. UU.

Tiempo de lectura estimado: 2 minutos

México, Perú y Chile, los tres países latinoamericanos que hacen parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, en inglés), acuden a la cumbre de esa alianza que se celebra esta semana en San Francisco (EE. UU.), donde también Colombia busca integrarse.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, estará mañana y el viernes en el evento, en medio de la problemática de tráfico de fentanilo, y con la meta de buscar una reunión con el mandatario estadounidense, Joe Biden, para hablar de migración. “Ahora que voy a Estados Unidos, voy a tratar el tema con el presidente Biden.

“Ojalá que no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo.” Andrés Manuel López Obrador Presidente

mexicano

Quiero seguir insistiendo en que se apruebe un plan de ayuda a los pueblos de América Latina y del Caribe”, declaró el jefe de Estado. La asistencia del dignatario mexicano, en el que será apenas su séptimo viaje al exterior tras casi cinco años de mandato, también estará marcada por sus roces con la mandataria de Perú, Dina Boluarte, con quien evitará aparecer en fotografías por considerarla “espuria”, tras la destitución del ahora exgobernante de aquella nación Pedro Castillo (2021-2022).

“Ojalá que no tenga que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú; no voy a ir a buscarla para tomarme una foto”, expresó López Obrador.

En ese contexto, Perú y su presidenta, Dina Boluarte, estarán entre los grandes protagonistas, puesto que la crisis política que atraviesa esa nación sudamericana ha salpicado a su Cancillería, que se ha tambaleado con la reciente renuncia de Ana Cecilia Gervasi.

Fuente: Diario de Centroamérica.