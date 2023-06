Natti Natasha: «Tenían razón, pasé hambre, pero hoy alimento a muchas familias». Natti Natasha vive un buen momento como empresaria con la apertura de su propio restaurante en Miami Beach en sociedad con Sugar Factory y el lanzamiento de su línea de productos para bebés «Queen Vida for Kids». Además de las ventas que desde noviembre de 2021 está teniendo su vino rosado «Tasha». Este sábado, la artista dominicana reconoció que no fue fácil alcanzar ese éxito que se traduce en empleos a cientos de personas, ya que para ello tuvo que pasar hasta hambre, tal como le habían advertido, cuando emigró con 21 años a Nueva York para conseguir la posición que hoy ocupa en la música y que desde su país no pudo lograr. «A los 21 me tiré sola para NY, y dijeron: ‘se jodió la domi, a pasar hambre va’. Tenían razón, pasé hambre, pero hoy alimento a muchas familias. Eso es éxito», escribió en una publicación de Instagram. Natti se presentará esta noche en el Miche Fest, en el Harrison Park de Chicago, donde ayer también fue escogida como la encargada de lanzar la primera bola en el partido del equipo de beisbol profesional de esa ciudad, White Sox, con Boston Red Sox. «Nos vemos más tarde en el Miche fest Chicago, a cantar a todo pulmón con ustedes», finalizó. La cartelera de artistas de hoy del Miche Fest la completan: Prince Royce, Elvis Crespo, Noriel, Rkm y Ken-y, Miriam, King Inesse, Mo Mami, Karennoid y Dj La Queen. Mientras que mañana estarán Gerardo Ortiz, Alex Lora y El Tri, Banda Los Recoditos, Grupo Kual, Grupo Vanguardia, Lilo Bermúdez, La Organización, Mamicana, Cedeño, Dj Zel y Squadooble.